地表最帥和尚！袈裟大肌肌粉絲衝破88萬　被起底是富二代

▲該組和尚照片一出，立刻在網路上被瘋傳，粉絲數飆高超過88萬。（圖／翻攝自IG／Paing Takhon）



記者崔子柔／綜合報導

25歲緬甸男模Paing Takhon元旦時許下願望，希望在新年出家10天，他13日就在IG上PO出剃光頭髮、穿上袈裟的照片，引起網友一片轟動。

Paing Takhon身高188公分，全身肌肉線條也相當結實勻稱，他先前因為一身刺青又留著烏黑長髮，被稱為「亞洲水行俠」，他在2014年就以模特兒出道，還有許多粉絲說他是「狂野版金秀賢」。

▲肌肉線條超完美，沒在馬虎。（圖／翻攝自IG／Paing Takhon）



Paing Takhon 13日在IG透露，他在新年進行為期10天的短期出家，得到了心靈的淨化，也更了解自己。照片一出就引起廣大迴響，不少網友在貼文下留言「終於知道妖怪為什麼想吃唐僧肉了」、「如果廟裡的和尚這麼帥，我恐怕再也不會去了，因為怕自己會犯罪」、「地表最帥和尚之一」。

Paing Takhon本身就來自緬甸富商家族，是當地一家銀行的繼承人，擁有優渥的家室、天菜的長相，又有誘人的完美身材，還常在IG上PO出和動物的合照，有著愛動物的形象，是難得一見的寶藏男孩。

▼他常在IG上發出與動物互動的照片。（圖／翻攝自IG／Paing Takhon）

