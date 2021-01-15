台南25歲正妹國小吸毒…國中開始援交　為男友賣淫崩潰：好想逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者邱中岳攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市警五分局14日破獲一起槍毒案，在某出租公寓搜出100公克的毒品、1把手槍及10顆子彈，共計帶回6人偵訊。其中，一名25歲鄭姓女子國小六年級開始接觸毒品，並在國中開始援交換毒，吸毒到門牙都掉了一顆，但男友卻要求她繼續賣淫換錢買毒品，她也感到非常痛苦，不知該如何逃離這循環。

據《自由時報》報導，警方獲報搜索槍枝，卻在搜索時被其他房客告知聞到毒品味道，進入屋內察看發現滿地吸食器、毒品及槍枝，因此將屋內3男3女帶回偵訊，但6人都閉口不談毒品上游的資訊。

其中，25歲的鄭女跟藥頭關係良好，小時家境不好，在國小六年級時被一名「學姐」帶去吸毒，升到國中時因缺錢花用、吸毒，又被「學姐」帶去援交換錢，一路到前年結婚生子，但夫妻兩人都吸毒，後因性關係混亂而離婚。

▲鄭女被學姐帶壞後，人生走上歪路，後悔又不知道如何逃離。（示意圖／pixabay）



鄭女皮膚白晰、身材纖細、長髮及胸又有著一雙大眼，卻因長年吸毒而滿口爛牙，甚至門牙都掉了一顆，她持續維持缺錢就賣淫，拿到錢後買毒品的生活。此外，鄭女的男友也有吸毒的惡習，沒錢時會逼鄭女出去賣淫換錢。

種種的循環讓鄭女非常痛苦，她很想變得有錢，可以帶著孩子到處去玩，但她不知道該如何逃出這種生活，只能日復一日的吸毒逃避。

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