　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「台中女麗購」主視覺吸睛　秋紅谷公車站體穿新衣

「台中女麗購」主視覺吸睛 秋紅谷公車站體穿新衣（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲台中女麗購主視覺搬上秋紅谷公車站。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

消費中心／台中報導

台中市政府經濟發展局舉辦首屆「2020台中女麗購」，活動主視覺以「粉紅心情、購物魅力」為設計圖樣，展現女性「明快步調、寵愛自己、注重品味」個性。為宣傳女麗購活動開跑，市府將主視覺搬上秋紅谷公車專用道站體，穿上新衣服的站體搖身一變成另類「女麗」，陪伴市民喜迎年底節慶。

經發局長張峯源表示，「女麗購活動」主打女性消費，橫跨美容美體美髮、百貨零售、餐飲旅宿、運動休閒等4大產業，為期8週主題活動，搶攻即將到來的耶誕節、跨年慶及農曆新年三大節慶商機。市府特別把主視覺設計化為彩繪圖像，讓公車站體「穿上女麗」，希望帶給路過民眾截然不同的「女麗」視覺感受，增添冬日溫馨、暖和感。

張峯源指出，即日起至明年2月6日活動期間舉辦線上天天抽、現場周周抽、雙週抽、月月抽大獎，壓軸最大獎抽「黃金50兩」，還有十萬元禮金、汽車、鑽石等好禮，民眾只要下載使用台中購物節APP，每消費500元登錄發票，即可獲得一次抽獎機會，請民眾趕緊拿起手機，下載APP一起關注女麗購活動。詳情請見台中市政府經濟發展局網頁（ https://www.economic.taichung.gov.tw/

ET快訊
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新年送大禮　女麗購首位汽車、鑽戒得主誕生

台中女麗購獎項再加碼！　推主題行政區消費滿百抽住宿、泡湯券

總是有很多應酬？「新紅薑黃」下殺899元，守護你的身體！

電商今起開放預購Galaxy S21系列　獨家加碼最高回饋破7萬元

【廣編】澳洲野生鮑魚「典臻紀」參加年貨大展　微風女神陳若穎親手製作鮑魚料理

零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友　簡單做出各種草莓甜點

全台只有7920個！家樂福「新春福袋」公開了　Macbook Air、iPad等刮

摩斯滿額200抽2萬旅遊金、萬元卡！30週年加碼「早餐2套100元」

手繪藍、白、紅迷彩超吸睛！萊潔打造「法國迷彩口罩」家樂福獨賣

台中女麗購新年小確幸　加碼天天抽百貨公司、賣場提貨券

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

總是有很多應酬？「新紅薑黃」下殺899元，守護你的身體！

電商今起開放預購Galaxy S21系列　獨家加碼最高回饋破7萬元

【廣編】澳洲野生鮑魚「典臻紀」參加年貨大展　微風女神陳若穎親手製作鮑魚料理

零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友　簡單做出各種草莓甜點

全台只有7920個！家樂福「新春福袋」公開了　Macbook Air、iPad等刮

摩斯滿額200抽2萬旅遊金、萬元卡！30週年加碼「早餐2套100元」

手繪藍、白、紅迷彩超吸睛！萊潔打造「法國迷彩口罩」家樂福獨賣

台中女麗購新年小確幸　加碼天天抽百貨公司、賣場提貨券

年節歡聚愈喝愈盡興！品酩行家林一峰、小亨利分享「玉山高粱　私心飲酒SOP」

【廣編】80家年貨名店齊聚世貿　牛轉乾坤拚振興

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

CES展車用電子亮點／1顆旋鈕調全車設定、最佳化手機無線充電登場

LIFE・經典／往天空延伸的大樹建築　台南市立圖書館總館呈現在地美

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

陸敬民／房市亂象轉檯面下　注意！房價恐漲至首購臨界點

爆量蔬菜超清爽！桃園全天候早午餐　咬下帕尼尼滿滿芋泥餡

曾睡過中國女間諜！民主黨眾議員任彈劾川普管理人　他怒：美國完了

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

消費熱門新聞

不到8千個！家樂福公開「新春福袋」

超商咖啡買1送1、第2杯7折！

婆媽快衝！全聯年度百大商品5折

超吸睛「法國迷彩」口罩家樂福獨賣

1歲童沒戴口罩拒店外　UNIQLO還原現場

哆啦A夢醫療口罩3波段搶購時間來了

信仰戴起來！Razer「智慧口罩」

電商預購Galaxy S21系列　最高回饋破7萬

王令麟：東森是最會賺錢的電商

朵茉麗蔻歡慶套組送熊本熊悠遊卡

全聯新制上路　1週會員激增80萬

Gogoro自動收折！網：修要幾萬？

優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」

常應酬？新紅薑黃下殺899元顧身

更多熱門

相關新聞

臺中女麗購　首位汽車、鑽戒得主誕生

臺中女麗購　首位汽車、鑽戒得主誕生

2020臺中女麗購，民眾只要在臺中任一店家消費並登錄發票於「臺中購物節」APP，即可參加抽獎。9日市府經濟發展局新年送大禮，女麗購獎項價值3萬元鑽戒第1位得主，及價值高達50萬元時尚轎車的第1位幸運得主皆出爐。

台中女麗購　行政區消費加碼抽

台中女麗購　行政區消費加碼抽

台中「女麗購」加碼！　消費滿百抽住宿

台中「女麗購」加碼！　消費滿百抽住宿

中市、東購合推「台中首屆女麗購」　商機無限

中市、東購合推「台中首屆女麗購」　商機無限

2020台中購物節APP　獲全球ICT卓越首獎

2020台中購物節APP　獲全球ICT卓越首獎

關鍵字：

台中女麗購台中購物節秋紅谷公車站

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面