「台中女麗購」主視覺吸睛　秋紅谷公車站體穿新衣

▲台中女麗購主視覺搬上秋紅谷公車站。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

消費中心／台中報導

台中市政府經濟發展局舉辦首屆「2020台中女麗購」，活動主視覺以「粉紅心情、購物魅力」為設計圖樣，展現女性「明快步調、寵愛自己、注重品味」個性。為宣傳女麗購活動開跑，市府將主視覺搬上秋紅谷公車專用道站體，穿上新衣服的站體搖身一變成另類「女麗」，陪伴市民喜迎年底節慶。

經發局長張峯源表示，「女麗購活動」主打女性消費，橫跨美容美體美髮、百貨零售、餐飲旅宿、運動休閒等4大產業，為期8週主題活動，搶攻即將到來的耶誕節、跨年慶及農曆新年三大節慶商機。市府特別把主視覺設計化為彩繪圖像，讓公車站體「穿上女麗」，希望帶給路過民眾截然不同的「女麗」視覺感受，增添冬日溫馨、暖和感。

張峯源指出，即日起至明年2月6日活動期間舉辦線上天天抽、現場周周抽、雙週抽、月月抽大獎，壓軸最大獎抽「黃金50兩」，還有十萬元禮金、汽車、鑽石等好禮，民眾只要下載使用台中購物節APP，每消費500元登錄發票，即可獲得一次抽獎機會，請民眾趕緊拿起手機，下載APP一起關注女麗購活動。詳情請見台中市政府經濟發展局網頁（ https://www.economic.taichung.gov.tw/）