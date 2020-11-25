中市、東購合推「台中首屆女麗購」　逾200家看好商機出席招募會

▲台中市政府和東森購物合推「台中首屆女麗購」，逾200家看好商機出席招募說明會。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府將從12月9日至明年2月6日舉辦首屆「2020台中女麗購」，經發局25日辦理合作店家招募說明會，吸引超過200家參與，為配合後疫情時代多元化的消費型態，更媒合東森購物平台推動線上合作，讓有興趣轉型或推展線上模式的店家，可藉由此檔活動更快速導入電商體系，此外，更有企業在會後立即贊助活動抽獎品，顯示業者看好台中女麗購商機無限。

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經發局表示，為了使消費者享有更多優惠，因此藉由活動說明會招募更多合作店家，會中除了向與會者說明產業商機，及精心為活動行銷祭出的各項刺激消費方案之外，更媒合東森購物平台推動線上合作，讓有興趣轉型或推展線上模式的店家，可藉由此檔活動更快速導入電商體系。

今天說明會有多家企業看好此波活動所帶動的在地產業與導客效益，會後馬上贊助活動抽獎品，包含大型連鎖賣場百元禮券、知名連鎖餐廳和風創作料理兌換券等，未來這些合作店家所提供的優惠券或禮品，都將彙整後在活動APP上提供民眾線上抽獎，活動期間獎項眾多，所有會員都有機會不定期獲得「小確幸」獎項。

經發局說明，今年7、8月第二屆台中購物節創造超過90億元的經濟產值，獲得店家及民眾的肯定，市府期望再次與台中市各店家合作，推出女性主題產業行銷活動「2020台中女麗購」，更結合美容美體、運動休閒、旅宿餐飲及百貨零售店家，搶攻耶誕節、跨年慶及農曆新年三大節慶商機。

「2020台中女麗購」活動期間為今年12月9日至明年2月6日止，為期60天的活動期間將延用今年「台中購物節APP」，舉辦線上天天抽、周周抽、雙週抽、月月抽大獎，最大獎「壓軸抽」黃金50兩。

消費民眾從手機APP登錄消費發票，每累計500元即可獲一次抽獎機會；使用收據的店家只要加入合作行列，也可使用QR碼參加活動，歡迎有興趣的業者踴躍至網址( https://funtaichung.tw/Frontend/Member/LoginStore )報名。

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