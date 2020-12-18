台中「女麗購」加碼！消費滿百抽住宿...50美容美體小確幸天天送

▲台中女麗購獎項再加碼，推出29行政區消費滿百抽住宿、泡湯券優惠活動。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「2020台中女麗購」從9日實施以來，深受好評，18日再推出「行政區消費加碼抽」，民眾只要依各週主題，在29區的特定行政區消費滿百元後登錄發票，市府將依發票稅籍地區抽出幸運得主，獎項包含在地知名飯店住宿券、溫泉會館泡湯券等，每週抽出15份，歡迎民眾到台中探索各區特色、抽加碼好禮！

經濟發展局長張峯源表示，台中是蘊含多元特色的城市，各區都有值得走訪的特點，市府為了鼓勵民眾到台中各區消費、發展在地產業，推行「行政區消費加碼抽」活動，將台中29個行政區劃分為山線、海線、屯區及市區等4個區域，活動期間每區域各輪到2次抽獎機會、每週抽出15份，女麗購期間將抽出120份票券，總價值將近30萬元。

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除了「行政區消費加碼抽」，張峯源也提到，市府在女麗購期間攜手近50家美容美體、運動休閒、旅宿餐飲及百貨零售等產業，推出「小確幸產品天天抽」，包含化妝品、保養品、精油髮膜、滴雞精、咖啡禮盒及商品第二件半價券、折價券等上百種好禮與優惠折扣，不僅與女麗購與業者合作導客，也讓消費者更認識在地產業。

經發局表示，「2020台中女麗購」期間，民眾到台中任一店家消費滿500元，並登錄發票於「台中購物節」APP，就有資格參加「天天抽、週週抽、雙週抽、每月抽、壓軸抽」，以及「行政區消費加碼抽」及「小確幸產品天天抽」等豐富抽獎活動，最重要的是三者「中獎序號互不影響」，消費越多、登錄發票越多，就有更高的中大獎機會，歡迎民眾即刻下載APP登錄發票抽大獎。

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