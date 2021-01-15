日本美食通口袋中的秘密武器　「新發現！美味の聖地宮崎」美食情報

消費中心／台北報導

說到日本美食，松阪牛、壽司、豬排飯等都是有名的日本美食，但今天要告訴大家真正「日本美食通」口袋中的秘密武器，食材只需要加上或沾上Dip醬就會變成絕品料理！

日本各地都有有名的特產調味料，多數特產都在高速公路的休息區販售，其中，擁有高人氣的就是「Dip醬」。一般來說，日本調味料是在烹調的時候加入，Dip醬卻只要沾上或加入即可。

這次特別介紹兩款日本現在超人氣DIP醬，首先是日本高知名度節目《Variety》曾經介紹過的「日本第一Dip醬－へベ酢みそ」，是由日本宮崎縣名產「平兵衛酢」、台灣人比較少見到的「酸橙」製作而成。酸橙味道比橘子更具有濃郁的橙味，加入味噌後調味，就成為美味的へベ酢みそ。

台灣的朋友或許無法想像這不熟悉的味道，但保證大家會愛上へベ酢みそ，尤其推薦小黃瓜與海帶涼拌後，再沾上へベ酢みそ，那種酸與甜的完美平衡是最棒的吃法。

第二種DIP醬是會讓人想帶在身上、隨時隨地沾上一口的「タルタルソース」。來自日本宮崎縣，原本用來沾雞肉料理的「タルタルソース」沾醬，成分以蔬菜為主，吃起來低脂、清爽無負擔，在日本當地很受到大家的喜愛。

《日本美食通-美食聖地-宮崎》給大家最棒的美食情報，1月16日（六）及1月23日（六）連續兩週在東森綜合台播出，主持人與來賓分別是AKB 48團員瑪加利、《半澤直樹》演員之一的児嶋，以及在台灣有名的藝人夢多。只要觀賞節目，上網回答問題，就有機會獲得「日本美食通」限量禮品一份，名額僅30位，務必把握機會。

節目名稱：「美味の聖地宮崎」

播出時間：2021年1月16日、23日（六）12:00～13:00

東森電視綜合台

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