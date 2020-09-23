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傳統烤肉醬OUT！中秋人氣王　烤肉愛用小磨坊　熱炒風味料＋世界名菜醬餵飽挑嘴親友

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▲▼小磨坊,中秋,烤肉,調味料,醬料。（圖／小磨坊提供）

▲中秋烤肉還在用烤肉醬讓食材味道一成不變太無聊了，改用小磨坊熱炒系列調味料變化眾多口味，滿足所有人的胃。（圖／小磨坊提供，下同）

 消費中心／綜合報導

中秋節要到了，烤肉幾乎是家家戶戶過節的必備行程之一，近年有不少民眾選擇到燒烤店享用大餐，品嚐用不同醃料調製的美味食物，還有各式沾醬變化口味，再加上不必自己醃料、備料、生火以及收拾器具很方便，但是到店內用餐總是不如在自己家那般自在放鬆。今年還是想自己準備烤肉派對揪親朋好友嗨一波的人有法寶，輕鬆烤出不輸給燒烤名店的美味肉肉就靠小磨坊調味醬料，多種風味能取代烤肉醬刷肉、醃肉，還能用來當沾醬，透過豐富味道和獨家技術讓肉肉美味瞬間升級，和一成不變的烤肉醬說掰，成為中秋人氣烤肉王就是這麼簡單，享用美食在FB、IG拍照打卡，絕對讓眾人驚豔，明年也想跟你這一攤。

大多數人中秋烤肉備料會用「醬油醃漬」使食材入味，或是在烤肉當下刷烤肉醬，雖然方法簡單但味道過於單一，吃不到後半場就開始讓人味覺倦怠……想打造有如燒烤店般口味層次多變的食材，又不想前置作業搞得太麻煩，浪費美好的中秋假期嗎？使用小磨坊「正港熱炒調味料」，四款經典口味麻婆豆腐、三杯雞、宮保雞丁、鐵板黑胡椒任你選，怎麼吃都吃不膩。香辛料與調味搭配出黃金比例，能讓食材鹹味濃淡合宜；獨家「油脂凝香」技術，將油脂凝入調味粉內，醃漬時讓食材保持濕潤且幫助肉質軟化，讓人烤出的肉更美味，一場不一樣的創意新烤肉派對成功GET！

▲▼小磨坊,中秋,烤肉,調味料,醬料。（圖／小磨坊提供）

▲中秋烤肉也能烤出世界各種異國風味，刷上小磨坊世界名菜醬或直接當沾醬，道地美味讓人就算吃撐了還想再吃。

連醃肉的時間都想省下來和難得相聚的好友親人聊天玩樂，小磨坊就是最佳幫手。推出多國風味的「世界名菜醬」系列，有鹹香眾人愛的泰式打拋、小朋友喜歡的日式照燒、濃濃異國風的南洋叻沙，想來點辣的人可選韓式辣炒口味，單包包裝好撕即用，烤肉時直接刷上醬，或將烤好的肉沾取醬汁，立刻能嚐到滿滿異國風情，全口味都嚐一遍就像在環遊世界、道地風味通通打包到胃裡。免醃肉一樣吃得到濃郁醬烤香氣，用「醬」烤更美味，保證人人爭搶，一肉難求。

備妥小磨坊的「正港熱炒調味料」和「世界名菜醬」，自己辦烤肉趴既能省時、嘗鮮，又能滿足眾人的嘴，辦趴的人輕鬆零負擔、參加的人歡樂意猶未盡，今年中秋「烤」驗拿滿分。

零基礎烤肉生手或一直是料理苦手的人，小磨坊也貼心送上烤肉推薦食譜，牛排、豬肉、雞腿3種最經典的食材，利用調味料和醬料包，變化出不同風味，步驟簡單，手殘照著做同樣能烤出大廚手藝。

第一道【原味覺醒－炭烤牛排】
食材：牛排1塊
調味料：鮮磨黑胡椒、玫瑰鹽、香蒜粒
作法：
1.將牛排撒上玫瑰鹽調味
2.烤網大火時，將牛排放上，2～3分鐘確定上色後再翻面
3.牛排至適當熟度後取出並靜置5分鐘
4.放置烤網上回烤加熱即完成，並將牛排切開
5.趁熱度還在灑上鮮磨黑胡椒、玫瑰鹽、香蒜粒即完成

第二道【木下柚香－果味日式燒烤醬】
食材：豬肉片1盒
調味料：蘋果100g、柚子100g、香蒜粒、日式照燒醬100g、水100g
作法：
1.蘋果切大丁、柚子肉去籽，並與香蒜粒、水一同放入調理機打
2.將打好的料與日式照燒醬一同用中火煮滾至稠化
3.豬肉片烤至半熟時塗上醬料，烤完再塗一次燒烤醬即完成

第三道【百變熱炒－台式熱炒名菜風味串燒】
食材：雞腿排2塊、蔥
調味料：（醃料）熱炒系列、水50c.c.
作法：
1.雞腿排切塊、青蔥切段
2.將熱炒粉加入水拌勻（四種風味一次滿足）
3.將雞腿塊分別放入不同醃料醃漬30~60分鐘
4.雞腿塊、青蔥串起，烤熟即完成

第四道【熱情大漠－新疆孜然烤肉串】
食材：豬里肌or牛肉
調味料：大漠孜然風味料
作法：
1.豬里肌切塊（牛肉切塊）串起
2.撒上大漠孜然風味料即完成

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