日本地方限定伴手禮台灣買得到！看節目回答問卷　免費吃限定版巧克力

▲日本精美包裝的伴手禮，也可以在台灣輕鬆買到。圖為名列北海道第一名的伴手禮「白色戀人」。（圖／宮崎縣西都市提供，下同）

消費中心／綜合報導

去過日本的人一定都會愛上他們各式各樣精美包裝的伴手禮，尤其是「地方限定」這四個字更是特別有魅力，但能歷久不衰的絕對不只是靠行銷包裝，因為真材實料才能一直受到歡迎。

現在，不需要花一兩萬元的機票費，你也可以在台灣輕鬆買到這些美好的回憶，自己享用再度回味純正的日本風味；只要收看節目，輕鬆回答問卷，就有機會免費得到限定版巧克力。

北海道白色戀人

只要有朋友同事去過北海道，對這個伴手禮一定不陌生，名列北海道第一名的伴手禮至今依舊人氣不減，就連「白色戀人公園」都成了熱門景點！四方形的蘭朵夏餅乾夾著濃郁奶香的白巧克力，入口即化，最讓大家讚嘆的應該是那一分不多一分不少的甜濃香，而細緻的餅乾口感更吃到了一股奢華味，在日本全國土產認知度排行榜中勇奪冠軍的確實至名歸！



北海道頂級白巧克力馬鈴薯餅乾

位於北海道洞爺湖町的甜點老店「wakasaimo本舖」所發售的「じゃがッキー（馬鈴薯餅乾）」，採用的是北海道產馬鈴薯，現在也可以在台灣買到了。一個個小包裝袋裝，每片馬鈴薯餅乾都裹上厚厚一層的頂級白巧克力，吃一口就知道它有多酥脆，而夾雜著清淡甜味與微鹹味的餅乾，與白巧克力的濃醇甜味完美地在口中激盪出驚喜調和，口口都能吃到北海道專屬的牛奶般濃醇口感。





宮崎辛麵

喜歡吃辛味口味拉麵的人有福了，來自日本宮崎的辛麵將給你「零過敏」的味覺饗宴！「無麩質」飲食法已盛行多年，麩質是一種存在於麥類胚乳中的蛋白質，以小麥粉、大麥、黑麥為主原料的麵類食品皆含有麩質，根據日本厚生省過敏檢討對策委員會調查：日本國內因飲食引起重度即發性過敏反應的過敏原中，小麥僅次於雞蛋及牛奶。而採用九州產米粉的無麩質宮崎辛麵，不僅麵體不含麩質，使用講究湯頭、以不含小麥的醬油作為基底，就連調味汁也使用無麩質配方。吃起來口感滑順、美味，搭配的辣椒粉則能調整為自己喜歡的辣度，一定讓你一吃上癮。

頂級青柚子胡椒

宮崎縣西都市因具備溫暖、穩定的氣候，成了柚子最佳的種植地，並曾榮獲宮崎縣首屈一指最佳優良品質的美譽。西都市青柚胡椒選用香氣最濃郁時期所採收的小顆青柚，搭配金氏世界紀錄上「礦物質含量第一」的沖繩海鹽「生命之鹽ぬちまー す」，最後用有機生產的極辣辣椒粉去除澀味和雜味。而青柚子胡椒的用途真的很多，微量放進湯裡可以瞬間讓味道整個升級，或是搭配醬油做為沾醬，單純地與肉類組合也能去掉腥味，只留下滿頰柚子芳香。

優質柚子茶

西都市出產的柚子製品不僅保證天然且無添加香料、防腐劑，更將柚子本身的香氣與滋味一表無遺，憑藉的就是半世紀柚子果農的優質栽培。優質柚子茶成分更是單純，僅有有機柚子、糖與蜂蜜，因為柚子本身即蘊含天然豐富的果膠，完全不需要使用黏著劑等添加物，因此僅以滿滿的蜂蜜熬煮完整的柚子所製成的柚子醬。想要來杯甜茶又不想要身體有負擔？純天然的柚子茶絕對是你不二之選！

收看節目回答問題，有機會可以得到日本限定版美味巧克力。敬請鎖定2021年一月十日下午四點東森購物台，看節目回答問卷拿限定版巧克力（總共30份）喔！

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清水泰尊

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