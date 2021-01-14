馬雲神隱2個月行蹤成謎　外媒透露：在杭州避風頭

▲阿里巴巴集團創辦人馬雲。（圖／視覺中國CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

阿里巴巴集團創辦人馬雲從去年至今已經神隱長達2個月，期間遭遇螞蟻集團的上市與阿里巴巴被大陸官方以涉嫌壟斷遭到調查，仍然不見身影，其行蹤相當受到國際社會關注。英國「連線」雜誌（Wired UK）近日透過知情人士消息表示，馬雲極有可能在浙江杭州暫避風頭。

馬雲最後一次現身是於2020年10月24日，當時他在一場演講上公開批評中國監管機構，至此之後，大陸國家市場監管總局以涉嫌壟斷行為，2度對阿里巴巴集團展開立案調查，導致旗下螞蟻集團370億美元（約新台幣1.03兆元）的首次公開募股（IPO）遭到暫停。

大陸官媒曾報導，阿里巴巴被立案調查是大陸在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為中國經濟高質量發展做出更大貢獻，「相信通過加強反壟斷監管，能夠消除影響平台經濟健康發展的障礙，平台經濟也將迎來更好的發展環境。」

根據「連線」雜誌報導，消息人士指稱，馬雲近期的狀態相當低靡，在螞蟻集團停止公開募股後，便前往杭州躲避風頭，以免成為關注的焦點。不過，此項消息遭到阿里巴巴發言人拒絕回應。

據悉，杭州是阿里巴巴集團的起源地，馬雲過去也曾公開表示，阿里巴巴之所以會有這番成就，杭州當局給予相當大程度的支持。