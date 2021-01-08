　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

金融時報：中國下禁令　不准媒體報導馬雲

▲▼馬雲參加WTO公共論壇。（圖／CFP）

▲外媒指大陸官方禁止媒體報導馬雲。（圖／CFP）

文／中央社台北8日電

英國金融時報報導，中國官方去年底對媒體下達有關馬雲的報導指引，要求嚴格遵循官方口徑，未經允許不得評論和引述外媒。學者指這份指引的用語嚴厲且不尋常，事件可能有政治背景。

馬雲2020年10月底在上海外灘金融峰會的一席演說中批評中國的金融監管制度，被視為槓上同場發言卻立場迥異的中國國家副主席王岐山。之後，阿里巴巴旗下的螞蟻集團預估370億美元（約新台幣1.03兆元）的首次公開募股（IPO）被叫停，官方也對阿里巴巴集團啟動反壟斷調查。馬雲也就此消失在公眾視野。

正當外媒紛紛探尋他的去向之際，金融時報8日報導，中國官方宣傳部門於2020年12月底對媒體下達一份報導螞蟻集團新聞的指引。

報導引述2名看過這份文件的人士指出，指引要求媒體必須「正確引用」官方對這起反壟斷調查的口徑，「未經允許，不得更改或增加其他的評論」。文件又指，「如果任何公司的聲明反對官方立場，則不能刊登、不能轉載。也不能引述外國媒體報導」。

中共官媒人民日報之前的相關報導，曾批評中國的科技業追求「更高程度的市場集中度」，並指監管對經濟的健康發展至關重要。

▲▼馬雲1月出席第三屆馬雲鄉村教師獎《重回課堂》活動，和百位鄉村教師一起上課，學習詩詞、音樂、美術和傳統文化。（圖／CFP）

▲阿里巴巴遭反壟斷調查，外界推測與馬雲發言槓中央有關。（圖／CFP）

報導引述加州柏克萊大學學者蕭強表示，這份指引是「嚴厲且不尋常的」。他說，指引中的用語和薄熙來案等「特別重大政治事件」的報導指引很類似。薄熙來曾被視為中共總書記習近平的政敵，2013年被以貪污等罪判處無期徒刑。

蕭強聲稱，馬雲公司的投資和一些中國最具權勢的家族有直接關係。他認為，馬雲並非僅僅一席演講觸怒了習近平或其他官員，指事件可能還有高層政治的背景。

媒體之前曾報導，指習近平直接參與叫停螞蟻集團IPO的決策。報導又引述一名中國國營媒體的員工表示：「我覺得北京某程度上還是怕阿里巴巴的」，「政府覺得自己被挑戰了」。

中國財經媒體「虎嗅網」12月19日宣布暫停更新一個月，有分析認為，這和他們之前曾發表一篇與官方反壟斷立場相左的評論有關。

這篇評論指美企的壟斷鞏固了美國的國際競爭力，質疑中國的科技業還沒大到需要被反壟斷。這篇評論隨後遭到下架。「虎嗅網」2014年曾獲阿里巴巴集團投資，即便國營媒體被下報導禁令，但報導指出，一些中國自媒體、部落格仍持續猜測馬雲的下落。

 
ET快訊
快訊／曾子益甜娶5年女友！「為愛飛香港」隔離出關
寒流才剛開始！氣象局示警「還要凍5天」　下周最冷時間曝
台灣堅達對決德國戰神！600萬賓士G CAR遭撞翻　維修費驚
快訊／陽明山全面堵車！客運擦撞廂型車　上下山「凍住了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」　竟是黑心「嬰兒霜」惹禍

中國科學院：2021年首季GDP上看16.3%　全年約8.3%

中共迎建黨100週年　學者：或推動預防式社會維穩

尪不接電話！22歲人妻「暴怒處死1歲兒子」…痛哭打給爸訴苦

金融時報：中國下禁令　不准媒體報導馬雲

恐怖！超市「整片牆」突坍塌　顧客慘被壓倒...淹沒在廢墟中

石家莊、邢台下令封城！　病毒快速擴散「已310人染疫」

疫情衝擊　陸網瘋傳「全國快遞下週停運」

大陸本土疫情告急！　多地官方呼籲「春節別返鄉」

大陸國家審計「2020年體檢」　查出問題金額9500億

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

怪怪的！回家「沒有狗熱情迎接」當機10秒黑影衝出：床太溫暖啦

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」　竟是黑心「嬰兒霜」惹禍

中國科學院：2021年首季GDP上看16.3%　全年約8.3%

中共迎建黨100週年　學者：或推動預防式社會維穩

尪不接電話！22歲人妻「暴怒處死1歲兒子」…痛哭打給爸訴苦

金融時報：中國下禁令　不准媒體報導馬雲

恐怖！超市「整片牆」突坍塌　顧客慘被壓倒...淹沒在廢墟中

石家莊、邢台下令封城！　病毒快速擴散「已310人染疫」

疫情衝擊　陸網瘋傳「全國快遞下週停運」

大陸本土疫情告急！　多地官方呼籲「春節別返鄉」

大陸國家審計「2020年體檢」　查出問題金額9500億

兒子一舉動曾國城氣炸　嘆喊「這孩子太聰明！」

川普趕卸任前急派「美駐UN大使」訪台！前AIT處長直言：時機很糟

高中木聯／陳政貴先發7局1安打　普門完封東體

完銷≠賣完了！建商背後「5大暗黑話術」聽懂沒　專家：當心變冤大頭

5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」　竟是黑心「嬰兒霜」惹禍

黃荷娜老公「揭她吸毒」中途詭異自殺　3P友人也遭殃⋯入院搶救中

被調侃太帥「掰彎女生」！　張鈞甯突脫口：沒事，我很快就結婚了

唐西奇疑跟腱不適仍轟38+13+9　金童OT發威：要在關鍵時刻當領袖

枋寮警分局轄「十大易肇事路口出爐」　警籲民眾小心駕駛保平安

5寶爸遇佛心房東「月租砍半」　行善團下通牒「再不工作就不幫」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

大陸熱門新聞

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

每天1奶茶！女老師抽出「草莓奶血」

遼寧毒王1傳33　所住社區「全部封死」

兔女郎動漫展「激情騎」影片流出　嗆網友：沒必要道歉

工人失足抓大橋鋼筋　下一秒大叫墜亡

-16℃舔鋼管會怎樣？　少年親實驗

名媛吃5668元霸王餐　老闆氣炸

多地限電！華春瑩：外國不必擔憂

半熟女徒弟嫁嫁80歲身障老中醫！　被針灸征服

扛4麻袋硬幣繳賠款！他再被罰22萬

恐怖！超市「整片牆」突坍塌　顧客慘被壓倒

美駐聯合國大使將訪台　國台辦回應！

美駐聯大使訪台　學者：川普限制拜登行動

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

更多熱門

相關新聞

「馬雲18個月內將被判刑！」美基金大老曝中國動向

「馬雲18個月內將被判刑！」美基金大老曝中國動向

馬雲已經有2個多月沒在公開場合上露面，不少媒體猜測他「被失蹤」。根據《CNBC》記者David Faber引述消息人士指出，馬雲並沒有失蹤，只是暫時保持低調；不過，知名避險基金大亨巴斯（Kyle Bass）不認同他的看法，直言馬雲將在18個月內被判刑，且必須蹲上10年以上的苦牢。

馬雲「神隱」2個月　外媒關注行蹤

馬雲「神隱」2個月　外媒關注行蹤

螞蟻約談結束　陸央行：存在違規監管套利

螞蟻約談結束　陸央行：存在違規監管套利

陸反壟斷法報告　網路新經濟適用

陸反壟斷法報告　網路新經濟適用

馬雲神隱2月　知情人士曝內幕

馬雲神隱2月　知情人士曝內幕

關鍵字：

金融時報馬雲

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

施柏宇突發全黑文「再見了，別再流淚」

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面