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馬雲「神隱」2個月　外媒高度關注「馬雲去哪了？」

▲馬雲。（圖／視覺中國CFP）

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴、螞蟻集團近日相繼被大陸官方調查、約談，阿里創辦人馬雲也2個月未公開現身，還缺席了曾擔任評委的電視真人秀最後一集。馬雲的突然「神隱」令許多外媒感到好奇，甚至出現「Where is Jack Ma？」（馬雲去哪了？）的相關報導，探討馬雲的近況與行蹤。

馬雲最近一次在公開場合現身，是去年10月下旬在上海舉辦的「外灘金融論壇」，當時他上台演講，並對大陸的金融監管制度發表看法，他表示，「中國的金融體系與歐洲完全不同，面對的不是金融系統的風險，而是缺乏『健康金融系統』的風險，必須堅持創新。」

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

馬雲在論壇演講過後，螞蟻集團的上市便於11月被暫緩，阿里巴巴更於12月被大陸官方以涉嫌壟斷遭到調查，隨後螞蟻集團也被約談，但這段期間馬雲完全沒有現身，也未對以上事件發表任何看法。

馬雲的「神隱」引起了許多外媒的好奇，美媒《CNN》4日刊出一篇標題為「Where is Jack Ma？」的報導，稱馬雲承受巨大壓力，且大陸輿論對其看法也逐漸轉為負面，馬雲10月在微博發出的文章下方，出現了很多批評的留言。

英媒《路透社》則發現，馬雲基金會去年製作了電視真人秀「非洲創業者大賽」，由馬雲親自擔任評委，但去年11月最後一集的決賽上，馬雲卻並未現身，原先的評委職位也改由別人擔任。

《路透社》向阿里詢問此事，但阿里發言人不願多做評論，只表示，評委換人是由於行程安排上出現了衝突。

對於馬雲的「神隱」，北京科技諮詢公司博達克（BDA China）的董事長克拉克（Duncan Clark）表示，他認為是有人告知馬雲要「低調一點」，這是一個非常特殊的情況，與螞蟻龐大的規模及大陸金融監管的敏感性有關。

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