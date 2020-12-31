嘉縣物資運輸車撥交　期盼增強山區救災量能

▲嘉縣物資運輸車交接，縣長翁章梁親自協助將物資搬上車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局31日在嘉義縣政府辦理救災設備及物資運輸車交接儀式，在縣長翁章梁主持下，正式將該車移撥由委辦單位嘉義縣紅十字會協助救災物資運輸，翁縣長在現場也捲起袖腕，親自協助將物資搬上車。

翁章梁表示，嘉義縣梅山、竹崎、番路、中埔、大埔、阿里山等鄉鎮多為山區，其中阿里山鄉部分村落海拔超過2000公尺的地區，地勢險峻，為迅速運補各項救災物資至災區，並協助社會局辦理各項救災任務，社會局採購一部物資運輸車，委由紅十字會辦理，期望未來將發揮救災物資運輸效能。

▲嘉縣物資運輸車將增強救災量能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「救災是我們的天職！」紅十字會指出，有災害發生時，會盡速將物資送到災民手中，位於水上鄉的嘉義備災中心也在民國106年落成啟用，盼成為雲、嘉、南救災後勤物資儲備中心，非常感謝縣政府捐贈物資車，紅十字會將在接棒後，將物資運輸車發揮最大的功能。

▲嘉縣物資運輸車移撥嘉義縣紅十字會。（圖／記者翁伊森翻攝）

物資運輸車正式移撥給「110年度嘉義縣物資儲備所暨收容所輔導計畫」委辦廠商嘉義縣紅十字會，期望結合嘉義備災中心儲備之大量物資辦理本縣相關救災備災工作，迅速運送救災及物資，提高防救災服務的效能。

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