「保護傘」餐廳負責人被港警逮補　陸委會：別再政治打壓

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

香港反送中抗爭者義務律師黃國桐，被港警指控幫助12港人偷渡。黃國桐今（14日）在個人臉書發出訊息，表示被香港國安人員逮補，引起外界質疑人權遭侵犯。對此，陸委會發言人邱垂正今日也呼籲對岸，「保障尊重港人自由民主和人權法治，以包容理性的態度面對人民的訴求，不要再變本加厲，政治打壓。」

邱垂正指出，香港黃國桐律師被抓捕，國際社會跟台灣都會密切關注此事件的發展，中共既然宣稱在港實施一國兩制，港人治港，高度自治，就應該貫徹承諾，保障並尊重港人擁有自由民主，人權法治的相關權利。

回顧《香港國安法》實施以來，邱垂正說，「國際社會對相關方面傷害人權的作為屢有質疑與批評，近期我們看到香港民調也顯示有高達72%的港人，對於過去一年香港的發展感到不滿，有60%的民眾認為，過去一年生活不快樂。」

最後，邱垂正表示，我們要再次呼籲，大陸方面要以包容理性的態度面對人民的訴求，不要再變本加厲，政治打壓，這才是維繫香港繁榮穩定的根本之道。

▲香港九龍城區議員黃國桐臉書公佈，被港警無懼警逮補。（圖／翻攝 黃國桐個人臉書 ）

綜合港媒報導，香港警方國安處清晨六點多拘捕11人，其中包括在台開設「保護傘」餐廳的香港九龍城區議員黃國桐。他也在個人臉書留言，「國安大概6:10到我家，暫不知哪警署，會不斷更新。」據了解，黃國桐曾擔任「反送中」抗爭者的義務律師，並在台北開設「保護傘」餐廳，專門服務來台尋求庇護的港人提供工作機會，去年開業半年後遭人潑糞警告，引起社會關注。