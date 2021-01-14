　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「保護傘」餐廳負責人被港警逮補　陸委會：別再政治打壓

▲▼ 陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

香港反送中抗爭者義務律師黃國桐，被港警指控幫助12港人偷渡。黃國桐今（14日）在個人臉書發出訊息，表示被香港國安人員逮補，引起外界質疑人權遭侵犯。對此，陸委會發言人邱垂正今日也呼籲對岸，「保障尊重港人自由民主和人權法治，以包容理性的態度面對人民的訴求，不要再變本加厲，政治打壓。」

邱垂正指出，香港黃國桐律師被抓捕，國際社會跟台灣都會密切關注此事件的發展，中共既然宣稱在港實施一國兩制，港人治港，高度自治，就應該貫徹承諾，保障並尊重港人擁有自由民主，人權法治的相關權利。

回顧《香港國安法》實施以來，邱垂正說，「國際社會對相關方面傷害人權的作為屢有質疑與批評，近期我們看到香港民調也顯示有高達72%的港人，對於過去一年香港的發展感到不滿，有60%的民眾認為，過去一年生活不快樂。」

最後，邱垂正表示，我們要再次呼籲，大陸方面要以包容理性的態度面對人民的訴求，不要再變本加厲，政治打壓，這才是維繫香港繁榮穩定的根本之道。

▲▼香港九龍城區議員黃國桐個人臉書 （圖／翻攝 黃國桐個人臉書 ）

▲香港九龍城區議員黃國桐臉書公佈，被港警無懼警逮補。（圖／翻攝 黃國桐個人臉書 ）

綜合港媒報導，香港警方國安處清晨六點多拘捕11人，其中包括在台開設「保護傘」餐廳的香港九龍城區議員黃國桐。他也在個人臉書留言，「國安大概6:10到我家，暫不知哪警署，會不斷更新。」據了解，黃國桐曾擔任「反送中」抗爭者的義務律師，並在台北開設「保護傘」餐廳，專門服務來台尋求庇護的港人提供工作機會，去年開業半年後遭人潑糞警告，引起社會關注。

ET快訊
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

虧80億後！王思聰與父親合組公司　陸網：終於回萬達上班了

河北破600確診「劃地急造隔離屋」　石家莊居家隔離延長！

陸日增本土確診115例　吉林爆「1傳13」無症狀超級傳播者

直擊河北內部封鎖實況！　　每500公尺設檢查口、天津物價上漲

現場畫面曝光！河北疫情再爆　急建3千組合屋「集中隔離」

花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青…一問竟是「前男友的名字」

同學遭性騷出手相救　他打斷犯嫌鼻樑反遭學校建議退學

入境「先關28天」！北京防疫措施再升級　實施辦法曝光

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢「全結了」！新郎見監視器嚇壞尋人

布局大陸內需市場　2小時內「10＋30」川台企業完成媒合

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

虧80億後！王思聰與父親合組公司　陸網：終於回萬達上班了

河北破600確診「劃地急造隔離屋」　石家莊居家隔離延長！

陸日增本土確診115例　吉林爆「1傳13」無症狀超級傳播者

直擊河北內部封鎖實況！　　每500公尺設檢查口、天津物價上漲

現場畫面曝光！河北疫情再爆　急建3千組合屋「集中隔離」

花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青…一問竟是「前男友的名字」

同學遭性騷出手相救　他打斷犯嫌鼻樑反遭學校建議退學

入境「先關28天」！北京防疫措施再升級　實施辦法曝光

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢「全結了」！新郎見監視器嚇壞尋人

布局大陸內需市場　2小時內「10＋30」川台企業完成媒合

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

陸敬民／房市亂象轉檯面下　注意！房價恐漲至首購臨界點

爆量蔬菜超清爽！桃園全天候早午餐　咬下帕尼尼滿滿芋泥餡

曾睡過中國女間諜！民主黨眾議員任彈劾川普管理人　他怒：美國完了

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕...韓國瑜低調致哀　黃敏惠擔任點主官

演戲收入不穩定　莫子儀居酒屋打工洗碗兼差20年

美國務卿打臉中國！曝3大指控：武漢病毒所研究員2019秋天就染疫

大陸熱門新聞

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

花百萬娶老婆！洞房見大腿刺青綠爆

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢全結了

藏族陽光男孩抽煙！　「不煙不酒」人設崩塌150萬粉哭了

包皮過長動切除手術！他術後剩4公分

現場畫面曝光！河北急建3千組合屋集中隔離

同學遭性騷　他出手相救遭學校建議退學

天津3款雪糕驗出新冠病毒！已售出2747箱

入境先關28天！北京防疫措施再升級

16歲普妹變人造人　自爆悲慘後遺症

2任男友接連離奇死亡！「剋夫」真相竟是閨蜜陰謀

房仲殺客戶搶錢　屍體用水泥埋牆

直擊河北內部封鎖實況！　村長爆氣：你不怕死

史上唯一女狀元…成名後慘淪行屍走肉

更多熱門

相關新聞

施打陸疫苗如有「不良反應」 可回台醫治

施打陸疫苗如有「不良反應」 可回台醫治

大陸新冠疫苗上市後，部分台灣民眾在陸工作屬於「九大類」高風險族群，已經率先施打第1劑，也有台商呼籲普打疫苗後，希望能縮短隔離期。對此，陸委會發言人邱垂正今（14日）指出，呼籲在陸台灣民眾一定要審慎評估施打疫苗安全與必要性。「如果國人施打疫苗發生健康受情況，防疫指揮中心會安排回台醫治的照顧。」

日瘋「台灣名產菠蘿油」？ 網狂轟

日瘋「台灣名產菠蘿油」？ 網狂轟

遭潑糞「保護傘餐廳」負責人今晨被捕　

遭潑糞「保護傘餐廳」負責人今晨被捕　

國台辦揚言反制台美勾連行徑　陸委會回應

國台辦揚言反制台美勾連行徑　陸委會回應

環時嗆軍機飛台　陸委會回應

環時嗆軍機飛台　陸委會回應

關鍵字：

陸委會保護傘香港反送中抗爭者義務律師黃國桐

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面