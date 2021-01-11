國台辦要反制台美交流　陸委會：主權國家正常權利「中共無權置喙」

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

川普即將卸任前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布取消美台交流限制，遭大陸國台辦揚言將採取「堅決有力」措施反制。對此，陸委會今（11）日晚間回擊稱，這是中華民國作為主權國家與各方互動的權利，「中共當局無權置喙」。

陸委會以書面表示，台美深化各領域交流合作，有助於促進區域和平繁榮，這是中華民國作為主權國家與各方互動的正常權利，更符合國際關係的基本原則，「中共當局無權置喙」。

陸委會強調，政府維護台海和平穩定的政策一貫，堅定捍衛主權與民主，反對非理性、非和平的言論與作為，並呼籲對岸務實面對兩岸現實，摒棄強加於人的政治框架，及對台外交軍事打壓威嚇，方有助於促進兩岸人民福祉與良性互動發展。

事實上，國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，中方多次重申堅決反對美台雙方進行官方往來，一中原則是中美建交的政治基礎和根本前提，「民進黨當局給外部勢力當棋子、倚美謀獨，只會給島內民眾帶來嚴重災難，我們將採取堅決有力措施反制任何台美勾連行徑。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）



另外，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進也發文警告，「1月20日之前的最後10天，是中國大陸給『台獨』勢力一個沉痛教訓的難得窗口期，也是我們在台海鬥爭中塑造新的戰略槓桿的寶貴窗口期。」面對未來10天的挑釁，中方回擊絕不手軟，疑似暗示北京將有大動作。

他還轉發社評說，「我們要正告台灣當局，如果他們跟著喪心病狂，美國現政府的最後幾天，也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天」，甚至強調一個被美國人民拋棄的政府所上演的最後瘋狂，「很可能給他們招來滅頂之災」。

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