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暖暖包之亂！網購1片13元變50元　網嘆：穿保暖點比較實在

▲▼ 暖暖包。（圖／記者施怡妏攝）

▲ 寒流接連來襲，暖暖包在各通路遭到瘋搶。（圖／記者施怡妏攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到寒流與輻射冷卻效應影響，全台12日至13日清晨最低溫只有4度，連日低溫影響也讓暖暖包供不應求，各通路的庫存量已被搶購至所剩無幾。有網友在網購平台上發現，某品牌暖暖包10入價格，竟被哄抬至500元，平均一片50元，直呼「我還是乖乖來用熱水袋好了」，引起一陣熱議。

原PO 在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，之前是口罩之亂，現在是暖暖包之亂，看到價錢的一瞬間，「真是刷新我三觀了」。記者實際查詢同一品牌暖暖包在其他通路的售價，發現30片裝的暖暖包僅售390元，平均一片為13元，相比於原po 看見的售價漲幅甚大。

對此，有其他網友於留言處表示，「就很多不肖的代購業者啊」、「以前哄抬口罩價格，現在哄抬暖暖包」、「還不如喝熱飲，吃火鍋等食物」、「小白兔都變成大黃牛了」、「穿保暖一點比較實在」、「難怪都買不到」、「早上在臉書有瞄到有人po網路賣600的！」

據本站報導《台中暖暖包大缺貨！民眾勤跑賣場「等72小時」嘆：有那麼難嗎》，不只是網購通路，暖暖包在實體通路同樣是一片難求，其中台中市多數超商、量販店出現大缺貨，有民眾指出，因天氣太冷，從前天開始每天都會至商家報到，未料「等了72小時仍然沒貨」，相當無奈。業者回應，因今年暖暖包進貨量較少，這幾波寒流卻來得又急又快，常常剛到貨就被一掃而空，對於客人撲空也很抱歉。

►網友狂掃貨的大罐保濕霜780元→450元

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