台中暖暖包大缺貨！民眾勤跑賣場「等72小時」嘆：有那麼難嗎

▲暖暖包在部分賣場持續缺貨。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

寒流接踵而來，民眾紛紛尋找抗寒物品禦寒，其中最為普及的暖暖包近日更是供不應求，台中市多數超商、量販店出現大缺貨，有民眾指出，因天氣太冷，從前天開始每天都會至商家報到，未料「等了72小時仍然沒貨」，相當無奈。業者回應，因今年暖暖包進貨量較少，這幾波寒流卻來得又急又快，常常剛到貨就被一掃而空，對於客人撲空也很抱歉。

「不好意思，我們的暖暖包都賣光了喔。」《ETtoday新聞雲》12日實際走訪台中市全家、統一超商、全聯、寶雅、屈臣氏等多家賣場，店內的暖暖包一率全部售罄，有民眾為了讓家裡老小禦寒，從9日起就每天到住家附近的賣場查看有無暖暖包可買，但等了3天仍等不到貨，讓他大嘆「只是想買個暖暖包，有那麼難嗎？」

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▲民眾勤跑3天賣場欲購買暖暖包都撲空。

多數業者回應，由於今年冬天進貨量較少，卻碰巧遇上幾波霸王級寒流，從上一波寒流起暖暖包需求量就暴增，客人只要看到有貨就會直接掃光，目前尚不確定何時補貨、補的數量也不一定，要看公司安排。統一超商則表示，目前公司2天會配一次貨，一次補20組。

▲統一超商暖暖包同樣缺貨。

根據氣象局資料，這波寒流將會冷到周三清晨，周三至周六寒流減弱，逐步回暖，下周末可能還會再有一波冷空氣來襲；暖暖包持續在各大賣場缺貨，足見今年寒流威力。

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