楊實秋兒做「情慾按摩」曝行情！法院咆哮前東家：傳性病給客人

記者羅志華／台北報導

前北市議員、名嘴楊實秋兒子楊澤祖，於2020年2月間加入蕭男經營的「情慾按摩」工作室，2人鬧翻離職後，又於5月間某晚潛入工作室內，取走半罐按摩油，經蕭男發現提告竊盜；北院12日開庭，楊與蕭在庭外大吵、互控偷拍，楊更咆哮道，「你有性病、做色情行業，還把病傳染給別人！」，本案將擇期再審。

▲楊實秋兒子楊澤祖（右）挨告竊盜，在法院咆哮蕭姓前東家「有性病、做色情行業」。（圖／記者羅志華攝）

楊澤祖表示，工作室規章明訂，繳了3000元學費，就有按摩油的使用權，他否否認竊盜，繳了1500元學費後，頭3次服務，要把抽傭再扣500元，之後每次向客人收3100元、可拿1600元，但蕭男實際向客人收了4800元；楊澤祖要求傳喚蕭男工作室的另2名師傅、1名客服，要證明按摩油確實歸師傅所有。

▲蕭男認為，楊既已離職，拿走工作室的東西就是竊盜，2人當場吵成一團。（圖／記者羅志華攝）

蕭男控訴楊男說謊，於庭外受訪表示，楊男就是跟他吵架離職了，這樣回來拿工作室的東西，已構成竊盜犯行，並指楊偷拍了100多部性愛影片，出去另創工作室後，還回原公司留言區打廣告，相當惡質。

楊則情緒激動，怒嗆蕭男做色情行業，又找人恐嚇、揚言斷他拇指；2人互控偷拍，場面相當火爆，讓法警不得不出面請2人出去，楊男表示，蕭男另控訴他偷金戒指、現金3萬元獲不起訴，此部分他將會提告誣告。

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