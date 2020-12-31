翻牆入女同袍宿舍　 職業軍人「進行到一半」放棄..遭勒令退伍！

▲一名職業軍人大半夜翻牆到女軍人宿舍欲偷錢，但突然良心不安一毛都沒拿就離開，獲緩起訴。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

洪姓軍人服役台北市信義營區，涉嫌半夜翻牆進女軍人宿舍，溜進房裡後想偷錢，不過他進行到一半覺得良心不安，什麼都沒拿再偷偷離開。隔天經女軍人通報調閱監視器，憲兵隊查明將洪移送台北地檢署，庭訊時他稱自己經濟不好才會這樣做。台北地檢署31日認為他坦承也沒有偷走財物，仍依竊盜罪嫌予以緩起訴1年且須繳交國庫3萬元；洪男事後也遭軍方勒令退伍。

據調查，擔任職業軍人洪姓男子，今年7月中旬某日大半夜翻牆闖入女軍人宿舍，進房後持著手電筒想竊取房內財物，不過進行到一半時他突然覺得「這樣偷竊行為似乎不太好」，當下一無所獲再再溜出房。隔天女軍人討論時才覺得昨夜似乎有人拿手電筒照射，並通報。

庭訊時洪男向檢警表示相當懊悔，並表示因為經濟情況不好，才會起念闖進女軍人宿舍裡偷竊，但才剛進房沒多久就感到後悔並立刻離去。檢察官考量洪無前科、態度良好，予以緩起訴1年，並命他向公庫繳3萬元。竊盜事件後，洪男也遭軍方勒令退伍。

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