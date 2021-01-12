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前北市議員楊實秋兒做「情慾按摩」鬧翻前東家　偷150元按摩油挨告

▲▼楊實秋子楊澤祖挨告竊盜。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲前北市議員楊實秋子楊澤祖，於2020年5月間潛入大樓偷按摩油，挨告竊盜，北院將於12日下午開庭。（圖／翻攝《爆料公社》）

記者羅志華／台北報導

前北市議員、名嘴楊實秋兒子楊澤祖，近日因捲入多起刑案頻登新聞版面，日前他與2名友人潛入前東家按摩店，拿了一罐按摩油遭逮，北檢依加重竊盜罪起訴，但其實他與蕭姓前東家早在網上吵翻天，更驚爆情慾按摩的各種辛辣八卦，北院12日下午竊盜案開庭，楊澤祖預計將與蕭姓前東家當庭對質。

坊間有種「情慾按摩」，服務對象以女性為主，主打鮮肉帥哥、「有男友感」，讓女性也能藉消費享受呵護，楊澤祖曾在蕭男工作室下，擔任此類按摩師，後來2人鬧翻，楊男另外開了家按摩店，雙方也開始在網路上嗆聲。

衝突的爆點，先是一篇臉書《爆料公社》發文，一位女性抱怨到蕭男工作室消費，來的不是照片中的帥哥，反倒是位「矮矮的鬍子大叔」，最慘的是，花了4800元消費，卻染上性病。

楊男在此文前，就陸續爆料蕭男工作室，此篇一出，更是砲火全開，讓蕭男店家不得不上Dcard澄清，並反控楊男不斷抹黑，有精神疾病、竊盜前科。

楊男正面對決，澄清沒有前科外，又提出訪問《爆料公社》原PO的錄音，聽女方親口證實「染病」，並再控蕭男有性病、會性騷員工、滿口三字經，痛斥這樣的工作室「誰會想留？」。

之後又一則署以蕭男本名的google map留言，到楊男經營的工作室下，抨擊楊男帶同學回前東家偷東西、違約私下開店、品行不良、說話跳躍，控訴楊男到各平台毀謗工作室，求償50萬元，更嗆聲「信不信找黑道殺你全家、斷你手指」、「準備一直跑法院吧！黑的白的都玩死你」。

楊澤祖與蕭男鬧翻後，於2020年5月26日晚間，夥同2名友人潛入蕭男工作室，拿了用過剩半罐的按摩油（市值約150元），蕭男於28日發現後報警，控訴楊男還拿了2個按摩器、金戒指、現金3萬元，但因證據不足，檢方僅起訴按摩油部分，北院12日下午開庭，雙方將於庭上對質釐清真相。

楊澤祖接受《ETtoday新聞雲》表示，按摩油是公司明訂，在繳費加入後就屬個人專有，他只是拿回自己的東西，另外，蕭男陸續對他恐嚇、抹黑，也已提出告訴，今日出庭將視調解狀況，決定是否再提告。

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