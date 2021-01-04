屁孩半夜「去人家草莓園」偷採給女友吃！網全看傻：還發IG限動

▲這一袋草莓都是農民的心血耶 > <（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

冬天一到，就是草莓盛產的季節，種草莓的農園紛紛開放採草莓活動，沒想到卻有人「大半夜」偷採！一名女網友在《Dcard》發文「半夜偷採草莓 真的母湯」，發現居然有屁孩在IG發限時動態「昨天半夜去人家草莓園偷一大袋草莓給女朋友」，並宣告自己要再去偷採，之後還真的PO出照片。原PO不禁直嘆「有夠丟臉……農民真的很辛苦，唉……」

「看到別人轉發限時動態，發現這些猴子大半夜偷採草莓給女友吃，還自己發在動態上？？？」只見屁孩在動態上轉貼自己和朋友的對話，並說明「昨天半夜去人家草莓園偷一大袋草莓給女朋友，自己朋友都沒有……看有了……」，之後更貼出一張草莓裝滿塑膠袋的照片，還tag某帳號質問「夠嗎？」

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▲▼偷採草莓還發限時動態，讓網友忍不住群起罵聲。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，其他網友都傻眼，「有夠缺德，傻眼」、「這樣是不是算竊盜了」、「竊盜還敢上社群，智商堪憂耶」、「偷東西還沾沾自喜，傻了嗎」、「我阿嬤也是種田的，我假日也都會去幫忙，看到這種缺德猴子真的好氣」、「像家樂福尿尿的一樣嗎？等事情鬧大，再去道歉說不是故意的= =。」

不過也有人質疑「現在很多草莓園用機器調節空氣濕度跟溫度，還有一大堆監視器跟保全系統」，認為要偷竊也不是那麼簡單的事，而且說不定是自家的草莓田，PO文可能是開玩笑的說法。對此，原PO則是澄清，「看到朋友轉發的動態，問了朋友。事主不是大學生，是高中生，家裡也不是開草莓園的。」

但不管是不是自家草莓園，就有網友認為「被誤會正常吧= =，誰知道草莓園你家開的，自以為開玩笑po到IG，被當成小偷公審也是自找的」、「如果真如當事者所說，草莓園是自家的，那也只能說他們自己限動打得太模糊了，什麼『人家』草莓園、什麼『偷』草莓……容易讓人誤會，有正義網友po出來也不能怪網友。」