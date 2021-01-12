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餐廳護客遭2星負評！小情侶挪電暖器被罵　「還原現場」轟店員

記者柯沛辰／綜合報導

一對年輕情侶8日到桃園某咖哩用餐時，伸手拉店內的電暖器取暖，又不滿店員默默將電暖器挪回原位，在Google評論留下2星負評。事後，餐廳公布監視器畫面還原過程，但情侶倆認為指控是片面之詞，二度更新評論反駁：重點是「外場人員不懂溝通！

根據《東森新聞》報導，當時一對男女進到店內坐下，女方見店家在走道轉角擺放一台電暖器，未告知店員，順手就將電暖器拉到桌邊獨享。店員體諒天氣冷，但又考量電暖器得供其他客人使用，所以過一段時間將電暖器默默放回原位。

不過，情侶用餐結束後，在Google留下2星負評，「外場就過來，不說一句話把電暖器移開了。難道是不能伸手在前面烤？人還在前面的我一臉尷尬...」、「瞬間覺得...要不你就收起來吧！！！總之我是不會想再來了！」引發網友論戰。

▲▼餐廳護客遭2星負評！小情侶挪電暖器被罵　PO文轟店員「不懂溝通」。（圖／東森新聞）

▲情侶在評論中嗆店家「要不你（電暖器）就收起來吧」、「不會想再來！」（圖／東森新聞）

對此，情侶倆近日更新Google評論，強調重點在「外場人員不懂得溝通」，而非他們挪動電暖器。文中指出，如果外場人員能好好說一下，或放個告示牌，都是很好的解決辦法，也不是什麼大事，「但直接拉走有種不尊重也不禮貌的感覺！

文中表示，她確實有移動電暖器，但第一次評論寫得不夠仔細，現在也補充了相關細節，「但重點是這個嗎？」她強調，沒有想要鬧事，只是純粹想表達個人的不舒服，「我第一次確實有稍微移動（電暖器），大概10公分的距離，也確實有先看過，附近沒有其他桌客人。」

▲▼餐廳護客遭2星負評！小情侶挪電暖器被罵　PO文轟店員「不懂溝通」。（圖／東森新聞）

▲情侶挪動電暖器，但第一次評論中稱「只是伸手在前面烤」。（圖／東森新聞）

文中指出，店員二話不說將電暖器挪回原位，她只能理解成是「不歡迎怕冷的客人在旁邊烤一下手」，儘管店家維護自家員工不是壞事，「但你抓重點的能力有點障礙，我如果想鬧就當場鬧了，如果你覺得外場這樣的溝通方式沒問題，流失的客人不會只有一組。」

文末最後提到，她全程在現場，根本不需要調監控出來，「我只是想表達這件事當時有更好的處理方式，我也不會在其他地方另外發什麼，我只是照實寫了Google評論，或許店家出發點是好意，但很可惜，反而取得反效果。」

▼評論二度更新，批評店家「抓重點能力有障礙」、「外場人員不懂溝通！」（圖／翻攝自Google評論）

▲▼餐廳護客遭2星負評！小情侶挪電暖器被罵　PO文轟店員「不懂溝通」。（圖／翻攝自Google評論）

▼電暖器原先擺在走道轉角，可供至少兩組客人驅寒。（圖／東森新聞）

▲▼餐廳護客遭2星負評！小情侶挪電暖器被罵　PO文轟店員「不懂溝通」。（圖／東森新聞）

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