毛長齊了！炸雞插滿「新鮮羽毛」跟流行　她瞬間反胃：真的很噁心

▲炸雞上全是毛！（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

近日因鴨肉店小老闆嗆聲女外送員而引發「毛長齊之亂」，正巧，一名女網友昨（5）日買的炸雞不只有好幾根毛在上頭，且毛還長得很齊！原PO發文表示，她昨天透過網路向某速食店訂餐，怎料拿到餐點後，卻發現整塊雞肉上都是毛，「真的很噁心，我沒辦法接受！」該門市得知後，打電話道歉並表明將全額退費，未來將加強內部控管。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，她昨天透過網路向某速食店訂餐，然而套餐內的炸雞竟讓她瞬間傻爆眼。從她PO出的照片可以見得，炸雞上插了好幾根毛，明顯就是油炸前並未拔除乾淨，因此，她只覺得非常噁心，根本無法接受，「完全吃不下去，整個只能丟掉！」

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原PO當下立刻打電話給該門市，怎料對方竟只表明可以換一塊雞肉，接著還直接將電話掛斷，「根本不尊重顧客！」她強調，自己只是想將炸雞退還而已，也不打算再拿一塊新的，看著這塊「長毛」的炸雞早已讓她胃口盡失。

▲不少網友戲稱這塊炸雞「毛長齊」了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

而後，該門市撥打電話給原PO道歉，表明將全額退費並贈送一盒蛋撻，未來將加強內部控管，並與廠商進行討論。原PO則表明不會收下蛋撻，遇到這種事情只希望得到道歉，並不需要額外補償，「我也接受對方的道歉了。」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「雞毛我也不行」、「這個有扯！是很大根的毛，而且不用仔細看就看得到耶」、「毛長齊了才可以吃啊」、「還真第一次看過沒處理乾淨的雞，不過炸的人也很有問題」、「這雞是現殺的嗎」、「毛真的長齊了」、「因為最近流行毛長齊，你買到趕流行的雞了」、「我也吃不下去」、「跟著時事走」、「毛有長齊啊！沒毛病」。