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陸老翁挑戰潑水成冰　「瓷碗裝開水」往空中灑...結局慘了　

▲▼ 。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲老翁在兒子慫恿下挑戰「潑水成冰」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

受到「王炸級」寒流影響，中國大陸各地氣溫急降，不少網友玩起「潑水成冰」的遊戲，將影片上傳網路。不過，山東省濟南市一名老翁日前在兒子慫恿下，也拿起吃麵的大碗裝熱水，朝空中潑灑，沒想到，潑水的角度不對，滾燙的開水灑在自己的後腦勺上。

《澎湃》新聞報導，這起事件發生在1月7日，當天濟南正迎来70年一遇的寒潮天气，不少網友體驗東北流行的潑水成冰。

影片中看到，身穿紅色上衣的大爺拿著裝滿開水的瓷碗，朝身體上方畫出一道弧線，疑似因為氣溫不夠低，加上角度太朝向身體後方，導致無法「潑水成冰」，滾燙的開水直接垂直落下，還燙到大爺的頭部。被開水燙到後，大爺直覺反應就把碗丟在地上，然後用手摸著頭部，顯然相當不適。

▲▼ 。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲老翁被滾燙開水燙到。（圖／翻攝澎湃新聞）

影片事後被放上網路，引起熱烈討論，「頭髮就是這麼玩沒的吧~」、「這兒子妥妥的坑爹啊！」、「 這是個憨憨大爺，用了開水」；也有人理性分析，「濟南玩不了吧，溫度還是不夠低」、「要用保溫杯那種口子比較小的杯子」。

中國大陸上週發出2021年首個寒流預警，北京7日凌晨測到-19.5℃，更創下54年來最冷清晨紀錄。為了證明真的很冷，《ETtoday新聞雲》北京特派記者魏有德還仿效網友嘗試「潑水成冰」的酷炫操作。

根據實測結果，「潑水成冰」最重要的關鍵便是熱水，熱水並不是在空氣中瞬間結成冰，因此看到的其實是水霧，然而在光線及拍攝的技巧配合下，便構成一幅幅美麗的瞬間。 

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