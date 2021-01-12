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暖暖包大缺貨！網推「一神器」用3年　讚熱度遠勝、CP值高

記者黃翊婷／綜合報導

不到半個月內連續三波寒流報到，導致暖暖包大缺貨，還有民眾抱怨，跑了10間藥局都買不到，簡直比口罩還要難買。有網友11日在臉書「爆廢1公社」PO文詢問大家有沒有買暖暖包，不少人留言都說大缺貨，結果意外釣出另一種「神器」，「用懷爐，從大學用到現在很超值」、「懷爐，目前用第3年了」。

▲▼ 暖暖包。（圖／記者施怡妏攝）

▲現在全台暖暖包大缺貨。（示意圖／記者施怡妏攝）

一名女網友日前在臉書PO文表示，最近寒流來襲，暖暖包超級大缺貨，跑遍所有地方藥局都賣完了，就連網路賣場也缺貨，「找了10間藥局都沒有，從10號開始就買不到了，之前跟山一樣」，簡直比中衛口罩還難買。消息傳開後，許多人熱心提供販售地點，最終女網友還是有順利買到暖暖包。

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接著，11日晚間有網友在臉書「爆廢1公社」PO文詢問大家有沒有買到暖暖包，台中、嘉義網友崩潰留言表示根本買不到，「超冷都買不到」、「買不到，住家附近的超商、超市、大賣場、藥局都賣完了」，甚至還有人直接留言求轉賣，「有大大願意割捨的嗎？」

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流接連報到，週日恐怕還有一波。（示意圖／記者李毓康攝）

就在大家抱怨買不到暖暖包的時候，有網友留言分享替代神器，「用懷爐比較方便，不用擔心缺貨」、「覺得暖暖包不環保，可以考慮懷爐」、「用懷爐中，從大學用到現在很超值」、「有懷爐，目前用到第3年了」。

不過，去年底在PTT上就曾有人PO文提問，暖暖包和懷爐到底哪一種比較好用，神人分析兩種其實各有利弊，暖暖包雖然方便，但熱度遠遠輸給懷爐；而懷爐熱度夠，卻會有油臭味，加上台灣較少出現極端低溫，到底哪一種比較實用，還是要視個人需求而定。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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