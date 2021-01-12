寒流重創屏東蓮霧！受損311公頃...金額逾6475萬　現金救助啟動

▲農委會於1月10日公告辦理農作物現金救助。圖屏東莛霧落果情形。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受寒流影響，屏東縣蓮霧受損面積至11日止，達311多頃，損失金額6475萬多元，經農委會於1月10日公告辦理農作物現金救助，請農民盡早依相關規定申請。

屏東縣政府農業處統計，受最近低溫寒流影響，重創屏東縣重要經濟作物蓮霧，累計至1月11日止統計，縣內受損面積約311.8公頃，損失金額約6475萬3000元。

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農業處表示，1月11日起至1月20日，全縣各公所假日照常受理農業天然災害救助申請；公告現金救助地區及項目金額：屏東縣、蓮霧/每公頃救助9萬元，請農民務必於公告期限內向當地公所申請，逾期將依規無法受理，避免自身權益受損。

該處提醒，目前氣候尚未回穏，中央氣象局預測仍有一波低溫10度左右或以下發生的機率，呼籲農漁民密切注意新聞媒體所發布之強烈冷氣團動態，做好防寒措施，以減少災損；不耐低溫之葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，水果方面則是九分熟成就要採收，以免引發涷傷，花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

而針對較不耐寒魚類、蝦類的養殖魚塭，加強越冬溝的保溫防寒及加溫等設備，以保持水溫。畜禽舍加強電器設備檢查，並維持備用發電機正常操作，以適時提供加熱設備電源。

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