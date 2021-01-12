給說法／檢舉魔人自己也違規，蒐證算不算

▲檢舉魔人自己也違規，那麼這次蒐證算嗎？有法院作出判決，認為檢舉人違法在先，該影像不具證據能力，判決撤銷該罰單。（圖／視覺中國）

根據新聞報導，去年一位陳姓駕駛在國道三號行經隧道時因沒有開頭燈，遭後方民眾檢舉後遭開罰3000元罰鍰，陳姓男子不服裁罰處分提起行政訴訟。近日台北地方法院判決出爐，法院認為檢舉民眾在開車的同時，以手動的方式移動攝影鏡頭進行拍攝，亦構成有礙安全駕駛的行為。因檢舉人違法在先，認為該影像不具證據能力，判決撤銷該罰單。

檢舉人屬於「行政助手」

行政助手又稱為「行政輔助人」，指個人或團體在行政機關的指揮下，非以自己的名義，協助該機關行使公權力，例如拖吊業者在警察的指揮下拖吊違停車輛，或是義交與義消協助交通警察和消防人員執行職務，他們都算是行政助手。

由於行政助手只能算是行政機關執行任務的工具，並沒有自己做決定的權限，相對地，行政助手所做出的法律效果就要歸屬於行政機關。若行政助手侵害人民權益，人民應該要向行政機關提起訴願、行政訴訟等救濟程序。

法官於判決書內提到，《道交條例》規定人民得向公路主管或警察機關檢舉違規事項，除了可以彌補警力不足，更可達到嚇阻的效果，因為民眾的檢舉也需要符合相關要件才會成立，也相當於有受到這些行政機關的指揮監督，所以檢舉人亦屬於協助公權力行使的行政助手一環。

行政法領域並無毒樹果實原則

由於行政助手的行為應要由行政機關承擔，所以當檢舉人以違法的方式蒐證，就等於是行政機關以不法手段取得證據資料。

但因為行政罰所裁處的行為遠不如刑罰嚴重，自然也不需要採取最嚴格的證據方法，因此行政罰上並沒有「毒樹果實原則」的適用。也就是說，就算以違反程序的方式取得證據，仍然要就程序正義與發現事實之間進行衡量，依照情節輕重，審酌是否應該賦予證據能力。那為什麼法院仍然認為前述民眾檢舉的影片不具證據能力呢？

法院認為這僅屬於一般的交通違規事件，並不是緊急需要舉發等不得已的狀況，而且檢舉的民眾反而以有害駕駛安全的方式蒐證，可說是知法犯法，破壞法定程序的情形甚至比一般違規情節嚴重。因此，為杜絕「假正義之名、行魔人之實」的行為，法院認為有禁止使用該證據的必要，以達到預防違規，取得證據的效果。

不過法操認為，既然檢舉交通違規之目的在於維護交通秩序，又因為行政罰上的證據沒有毒樹果實理論的適用，而且從所具備的證據資料中，也可以明確的看出前車確實有「未開大燈」之違規情節發生，便不該因取得之資料的同時有違法情節發生，就因此無視前車違規的事實，相關機關仍應該要對其開罰才對。至於法院想要杜絕「以有礙駕駛安全之方式取得違規證據資料」的行為，其實就後車之檢舉人違規行為一同開罰，甚至加重開罰等，即可達成嚇阻他人再犯的效果。（本文轉載自法操FOLLAW）

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