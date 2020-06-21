剛果總統幕僚長挪用公款14億元　20年監禁斷送政治之路

▲總統幕僚長卡默爾是未來總統的潛在人選。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

剛果民主共和國61歲的總統幕僚長卡默爾（Vital Kamerhe）是未來的總統候選人人選，如今卻因為貪腐，涉嫌挪用公款4,800萬美元（約新台幣14.2億元），20日被法院宣判有罪，將服刑20年的監禁，此審判可能斷送他往後的政治之路。卡默爾的支持者表示，這是一個政治舉措，目的是為了要阻止卡默爾競選總統。

根據BBC報導，卡默爾被指控挪用「建設社會住宅」的資金，金額高達4,883萬美元，但對於該項指控，卡默爾完全不承認，而卡默爾的律師批判項判決「侵犯人權」，將會繼續上訴。今年5月份，負責審理該案的法官身亡，改由另外一名法官替補。警方表示，原主審法管是死於心臟病，但經過調查之後發現，是死於「暴力攻擊」，遭到尖銳的東西襲擊而死亡。

卡默爾自2018年支持現任總統塞克迪（Felix Tshisekedi）競選總統，之後便一直待在總統身旁，希望可以得到塞克迪的支持，讓自己可以順利在2023競選下一任的總統。如今卡默爾卻被爆出涉嫌挪用公款，且於4月被逮捕震驚全國；判刑確認之後，不僅被禁止10年內不得參選，還可能因此斷送未來的政治之路。