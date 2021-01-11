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傳北部某醫院收「關島確診患者」　莊人祥回應了

▲▼0107指揮中心記者會，發言人莊人祥、預防醫學辦公室陳婉青防疫醫師。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航人道包機今（11日）從關島載運國人及有醫療需求的關島居民共47人，這架編號B-18662的班機於17:25降落桃園機場。但今晚就傳出收治患者的醫院疑防護不良，發生感染。對此，指揮中心發言人莊人祥表示是謠言，並強調如有任何確診病例，一定第二天記者會公佈。

關島中華總會基於人道及當地人士醫療需求的考量，向華航提出包機申請，於今日往返台北、關島。根據關島每日郵報（Guam Daily Post）報導，駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連與關島政府協調華航安排這趟人道與醫療的包機，旅客包括因疫情無法出國就醫的關島民眾，以及因疫情失業而仍留在關島與塞班島的台灣民眾。

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今日搭乘包機抵台的人，其中有5位是需要就醫的關島病患及4位陪病家屬，而一般旅客通關則比照正常入境程序，沒症狀就送居家檢疫，若入境前14天有症狀會安排採檢並後送檢疫所。

但晚間就傳出某醫院疑似收治關島返台民眾，因防護不當，造成感染，因此暫時不收患者，手術全暫停。對此，莊人祥被問及此事時表示是謠言，「如有任何確診病例，一定第二天記者會公佈。」

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