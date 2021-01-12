駭人空拍畫面曝！台南城西垃圾掩埋場沼氣大火　從深夜燒到天亮

記者林悅／台南報導

台南市安南區安清路三段、城西街三段1105巷121弄交叉路口的城西掩埋場廢棄物11日深夜11時44分許發生火警，燃燒面積200多平方公尺，消防人員從11日深夜一直搶救到12日清晨還沒有撲熄，環保局指出係破碎木屑暫置區，因這幾天下雨產生沼氣引起悶燒，加上風大火苗漂至樹枝暫置區引燃大火，目前還在滅火中。

▲台南市城西掩埋場發生廢棄物火警，燃燒面積200多平方公尺，消防人員從11日深夜一直搶救到12日清晨還沒有撲熄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼消防出動空勤隊協助滅火。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局119勤務中心於11日深夜11時44分許據報，城西掩埋場廢棄物發生火警，119派遣土城及安南分隊出動4車10人前往處理，並通知環保局。土城車組到達現場，現場燒廢棄物，燃燒面積約200平方公尺，馬上出水滅火中。

由於現場廢棄物一直悶燒，土城分隊請求水庫車支援，加派安南、安平及安和、永華、德興、西港、安定、東門等消防分隊水庫車共11車25人4次梯次支援，惟因風大火勢一直無法撲滅，12日凌晨2時23分許，火勢燃燒到防風林，119再增派第第5梯七股、安南、安和、安平、公園、南門、南門、中正及大隊共計23車54人前往搶救，並通知義消人員協助支援，並通報消防署，林務局。

台南市消防局長李明峯凌晨3時3分到場坐鎮指揮，並請求通報空勤直升機支援，通訊中隊也派出1車2人1機前往協助，並出動空拍機協助，目前尚在滅火中

台南市環保局指出，二期掩埋場內有破碎的木屑暫置區，因這幾天下雨產生沼氣，11日晚上引起悶燒，加上風大火苗漂至樹枝暫置區，引燃大火，環保局將於火勢撲滅後檢討原因及責任，避免再發生似情形。

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