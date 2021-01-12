　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

駭人空拍畫面曝！台南城西垃圾掩埋場沼氣大火　從深夜燒到天亮

記者林悅／台南報導

台南市安南區安清路三段、城西街三段1105巷121弄交叉路口的城西掩埋場廢棄物11日深夜11時44分許發生火警，燃燒面積200多平方公尺，消防人員從11日深夜一直搶救到12日清晨還沒有撲熄，環保局指出係破碎木屑暫置區，因這幾天下雨產生沼氣引起悶燒，加上風大火苗漂至樹枝暫置區引燃大火，目前還在滅火中。

▲▼台南城西垃圾掩埋場沼氣大火　從深夜燒到天亮。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市城西掩埋場發生廢棄物火警，燃燒面積200多平方公尺，消防人員從11日深夜一直搶救到12日清晨還沒有撲熄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼出動空勤隊協助滅火。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼消防出動空勤隊協助滅火。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼出動空勤隊協助滅火。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局119勤務中心於11日深夜11時44分許據報，城西掩埋場廢棄物發生火警，119派遣土城及安南分隊出動4車10人前往處理，並通知環保局。土城車組到達現場，現場燒廢棄物，燃燒面積約200平方公尺，馬上出水滅火中。

▲台南市城西掩埋場發生廢棄物火警，燃燒面積200多平方公尺，消防人員從11日深夜一直搶救到12日清晨還沒有撲熄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市城西掩埋場發生廢棄物火警，燃燒面積200多平方公尺，消防人員從11日深夜一直搶救到12日清晨還沒有撲熄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於現場廢棄物一直悶燒，土城分隊請求水庫車支援，加派安南、安平及安和、永華、德興、西港、安定、東門等消防分隊水庫車共11車25人4次梯次支援，惟因風大火勢一直無法撲滅，12日凌晨2時23分許，火勢燃燒到防風林，119再增派第第5梯七股、安南、安和、安平、公園、南門、南門、中正及大隊共計23車54人前往搶救，並通知義消人員協助支援，並通報消防署，林務局。

▲台南市城西掩埋場發生廢棄物火警，燃燒面積200多平方公尺，消防人員從11日深夜一直搶救到12日清晨還沒有撲熄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯凌晨3時3分到場坐鎮指揮，並請求通報空勤直升機支援，通訊中隊也派出1車2人1機前往協助，並出動空拍機協助，目前尚在滅火中

▲▼台南城西垃圾掩埋場沼氣大火　從深夜燒到天亮。（圖／記者林悅翻攝）

台南市環保局指出，二期掩埋場內有破碎的木屑暫置區，因這幾天下雨產生沼氣，11日晚上引起悶燒，加上風大火苗漂至樹枝暫置區，引燃大火，環保局將於火勢撲滅後檢討原因及責任，避免再發生似情形。

清新綠茶香

ET快訊
寒流洗澡！電熱水器「用10分鐘就冷」　2關鍵秒解
快訊／美國牛舌檢出「弓蟲感染」！　逾2千磅退運銷毀
跑17家店只搶到2暖暖包　網曝「熱區」：一堆沒人買
快訊／北部醫院不明原因撤病人　陳時中1400親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫獨扛家計4年「求分擔房貸遭拒」　妻曝婚前約定：他年收百萬

「刷卡換現金」女直播主2年吸金5.9億　高屏擁3房產+狂買名牌包

國小惡狼師性騷多名女童！多次襲胸還逼角落問：親一下？

福華百億二代賭場活逮！銀行長同桌　辯代打遭打臉：轉桌玩很久了

目睹男友刺頸殺母淚崩　19歲獨生女竟是主謀「要爸媽死」不然分手

高雄男耍無賴分手強佔女友車　誤認情敵上門追討...亮槍甩巴掌！

駭人空拍畫面曝！台南城西垃圾掩埋場沼氣大火　從深夜燒到天亮

「女學生從義大利回來，煩勸居家隔離」　他寄校長信箱造謠下場曝

桃園「1女共侍2男」鄰居爆八卦內幕　竟是稀飯殺人奇案

22歲兒失聯17年「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

合歡山松雪樓積雪5公分還在下 5℃寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷

夫獨扛家計4年「求分擔房貸遭拒」　妻曝婚前約定：他年收百萬

「刷卡換現金」女直播主2年吸金5.9億　高屏擁3房產+狂買名牌包

國小惡狼師性騷多名女童！多次襲胸還逼角落問：親一下？

福華百億二代賭場活逮！銀行長同桌　辯代打遭打臉：轉桌玩很久了

目睹男友刺頸殺母淚崩　19歲獨生女竟是主謀「要爸媽死」不然分手

高雄男耍無賴分手強佔女友車　誤認情敵上門追討...亮槍甩巴掌！

駭人空拍畫面曝！台南城西垃圾掩埋場沼氣大火　從深夜燒到天亮

「女學生從義大利回來，煩勸居家隔離」　他寄校長信箱造謠下場曝

桃園「1女共侍2男」鄰居爆八卦內幕　竟是稀飯殺人奇案

22歲兒失聯17年「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問

別鬧！《魔比斯》開第1槍「再延期半年」　《玩命9》上映添變數

2天賣11萬片！網購暖暖包夯到大缺貨　400片要價萬元照樣被下架

夫獨扛家計4年「求分擔房貸遭拒」　妻曝婚前約定：他年收百萬

桃園5°C急凍…2天內「4人如廁猝死」！醫解析：突然用力很危險

體型只有一半大！流浪狗勇猛單挑　母獅落敗變「傻眼貓咪」

整棟豪廈8.8億喊賣不成　法拍打7折又喊卡

立委憂「金金併」後員工恐被犧牲　金管會、富邦金：不會不顧員工權益

24歲新人每天7：50前到公司！3點下班跑熊貓到深夜　她：壓力好大

台南長女整體造型大賽　女教師重披婚紗

【廣編】SUZUKI全面進化　迎接全新2021幻電極馳

社會熱門新聞

台中騎士上班自摔！起身遭3輾撞慘死

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

遠親哥哥約聊天！女海邊慘被硬來2次崩潰

船上10人失聯13天永裕興18號　友船碰撞發巨響竟無船員探頭

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

出重大車禍卻死在家中　八卦鄰居點破3人同居有玄機

台中保全員遭3車追撞輾壓慘死　肇逃駕駛回應

128秒恐怖3連撞！台中騎士自摔慘被3車輾斃

天氣太冷…男揪女伴住商旅！3天後陳屍房內

22歲男當街慘死！家屬：上午阻強制送醫下午就發病砍人

即／台南橡膠廠工人捲入攪拌機慘死

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

第3波寒流　宜蘭一天2人猝死

失聯17年兒「看一眼」遭砍死　母淚：凶嫌家屬不聞不問

更多熱門

相關新聞

台南市消防局強化情境判斷與決策思考

台南市消防局強化情境判斷與決策思考

台南市消防局於1月11、12日分2梯次於永華訓練中心7樓禮堂辦理「副大隊長、組長、專員、股長」整合救災安全測驗，共有48名幹部參加測驗，主要為提升副大隊長、股長層級幹部救災指揮能力，強化CCIO搶救系統及落實各級專業訓練，確保災害現場搶救指揮狀況順利，減少消防局同仁發生生命安全之危害狀況。

吳宗憲想低調嫁女兒怕失控淚崩　開口拜託朱立倫這件事

吳宗憲想低調嫁女兒怕失控淚崩　開口拜託朱立倫這件事

家樂福又被屁孩大鬧！奶粉排罐頭塔「躺米袋爽睡」

家樂福又被屁孩大鬧！奶粉排罐頭塔「躺米袋爽睡」

快訊／圓山飯店後方山坡竄火光　警消急灌救

快訊／圓山飯店後方山坡竄火光　警消急灌救

台南高風險菩提路樹建議移除

台南高風險菩提路樹建議移除

關鍵字：

台南城西垃圾掩埋場沼氣起火影音

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

快訊／寒流襲下雪了！　新竹4國小今緊急停班停課

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面