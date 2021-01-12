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史無前例！「急凍12天」連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖，全台再變冰番薯。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流再達標，19縣市低溫特報！中央氣象局觀測，台北氣象站在11日晚間9時測得10度低溫，今年入冬第三波寒流達標，目前已降到8.9度；今天（12日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣銅鑼的6.4度。氣象專家吳德榮提醒，周三清晨嘉義以北各地區平地的最低氣溫都在4至6度之間，要注意保暖；從跨年起連續3波冷空氣皆符合寒流標準，一個冬天有3波寒流並不特別，但不到半個月連續3波，就史無前例了。而周末又有冷空氣報到，他指出，未來是否會調強而成為連續第4波寒流，需持續觀察。

►今晨至白天低溫特報區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼19縣市低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今水氣明顯減少，除了花蓮、台東有降雨機會外，其他地區慢慢轉為穩定的天氣，且有機會看到陽光；今晚到周三清晨是這波寒流最低溫的時間，預估台南以北、東北部6至9度，其他地區10至12度，沿海空曠地區會再低1、2度。

葉致均說，寒流周三減弱，到周五各地都是穩定天氣，僅周五東半部有些零星降雨；大陸冷氣團周六南下，影響到下周一，前期水氣較多，周六、周日北部、東半部有下雨機會，下周一雨區剩東半部。他表示，這波冷空氣目前是預報冷氣團等級，有機會再調強，得持續觀察。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今晨仍有水氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨乾空氣逐漸南下，雲層及降水回波尚未完全通過，清晨仍有明顯降雨；截至5時平地最低氣溫為苗栗銅鑼鄉6.4度，而各地區平地最低氣溫如下：北部約7度（新北五股區6.6度），中部約7度（台中神岡區7.3度），南部約8度（台南六甲區8.2度），東部約8度（宜蘭三星鄉8.1度）。

吳德榮說，而台北市氣象局測站的8.9度則顯示，從跨年起連續3波冷空氣皆符合寒流標準，一個冬天有3波寒流並不特別，但不到半個月連續3波就史無前例了。根據氣象局資料，入冬第一波寒流在去年12月31日凌晨達標，之後第二波寒流和第三波寒流也都達標。

吳德榮分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今乾空氣南下，各地先後轉晴，白天因陽光加熱氣溫稍回升，夜間因強輻射冷卻作用，北台灣平地今晚即降至6度左右；周三晨嘉義以北各地區平地的最低氣溫都在4至6度之間，要注意保暖、防寒害。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示白天起轉乾。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，周三至周五大陸高壓東移影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣；周三白天北台灣高溫升至23度，中南部25度以上，日夜溫差皆超過15度；周四、周五氣溫逐日回升，仍為白天有「和煦冬陽」（各地高溫達25度以上）、夜間偏冷（低溫約在10至12度）的天氣；每日的日夜溫差常達15度之多，年長者及有心血管疾病者要特別注意衣著的調整。

吳德榮指出，周六下半天東北季風南下，氣溫逐漸下降，迎風面轉有局部雨；周日北台天氣濕冷，氣溫持續下降，當晚北台灣平地最低氣溫約降至10度；下周一晨北台灣再降至9度左右，氣象局測站的最低氣溫約可降至11度左右，故這波冷空氣目前模擬強度為強烈大陸冷氣團（氣象局≦12度），但由於模式模擬的「不確定性」，未來是否會調強而成為連續第4波寒流，需持續觀察。

▼今寒流影響，各地十分寒冷。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
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