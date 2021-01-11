　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美取消對台交往限制　國台辦：違反一中原則，非法無效

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於川普政府卸任前宣布，取消美台官方接觸限制。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日表示，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，是美國政府做出的承諾，「任何違反這一承諾的做法，都嚴重違背國際關係基本準則，非法無效。」

朱鳳蓮強調，我們多次重申堅決反對美台雙方進行官方往來，一個中國原則是中美建交的政治基礎和根本前提，「民進黨當局給外部勢力當棋子、倚美謀獨，只會給島內民眾帶來嚴重災難，我們將採取堅決有力措施反制任何台美勾連行徑。」

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，蓬佩奧於美東時間9日發出聲明指出，美國國務院過去數十年針對外交官、機構職員與其他官員們，發展了一套與台灣交流時繁雜的內部限制，如今政策已經有所改變，「美國政府為了安撫北京的共產黨政權，單方面採取這些限制」，「今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」

不過，即將上任的拜登（Joe Biden）政府卻不願就此聲明背書，拜登團隊強調，拜登在競選時清楚表明，會落實在擔任聯邦參議員時投票通過的《台灣關係法》並落實美國對一個中國政策的承諾，「拜登就任後，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民願望與最大利益。」

ET快訊
「哥哥」約聊天！台東女海邊慘被硬來2次　事件全村傳開她崩潰
今晚只是開始！急凍「2階段降溫」時程表　還會更冷
家樂福又被屁孩大鬧　奶粉排成罐頭塔還躺米袋爽睡
快訊／關島人道包機17:25降落！華航載47人抵台　5人有就

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美取消對台交往限制　國台辦：違反一中原則，非法無效

黑龍江望奎縣宣布「封城」！　暴增20例無症狀

馬斯克稱「中國政府更關心人民」　華春瑩讚：評價客觀！

喝湯「整隻死老鼠」炸出！她吞下一半了…餐點畫面太衝擊

64歲男董座「電梯肉搏」女總經理！醜事被挖出…她慘皮開肉綻14處

5歲女童「顱腦損傷、失禁」慘死！父母聯手凌虐半年：對她很反感

快槍尪一年只啪5次！人妻怨變「縮頭烏龜」：想「起來」也沒辦法

石家莊10小時建氣膜版「火眼」實驗室　每日可檢測達100萬人份

才有女員工猝死！拼多多23歲工程師「穿著睡衣」...27F家中跳樓亡　

河北新冠再增131例！包含「護士學生老師」　最新中高風險地區曝

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

美取消對台交往限制　國台辦：違反一中原則，非法無效

黑龍江望奎縣宣布「封城」！　暴增20例無症狀

馬斯克稱「中國政府更關心人民」　華春瑩讚：評價客觀！

喝湯「整隻死老鼠」炸出！她吞下一半了…餐點畫面太衝擊

64歲男董座「電梯肉搏」女總經理！醜事被挖出…她慘皮開肉綻14處

5歲女童「顱腦損傷、失禁」慘死！父母聯手凌虐半年：對她很反感

快槍尪一年只啪5次！人妻怨變「縮頭烏龜」：想「起來」也沒辦法

石家莊10小時建氣膜版「火眼」實驗室　每日可檢測達100萬人份

才有女員工猝死！拼多多23歲工程師「穿著睡衣」...27F家中跳樓亡　

河北新冠再增131例！包含「護士學生老師」　最新中高風險地區曝

快訊／新店碧潭1女溺水「上游漂到下游」　民眾目擊嚇壞急報案

Jisoo背DIOR男包太帥！超實用相似款開箱　別再為小廢包塞不下東西苦惱

訂餐廳報姓氏「木易楊」！爸爸一聽糾正了　她好慚愧

范丞丞奪愛《偶像》導師！　她甜逼婚：你會娶我嗎

蔡英文連任一年新版護照發行：國際社會不能忽視台灣的存在

柯基玩你丟我撿「倒退嚕」扭屁折返　專業漫步笑噴網：老司基！

主管在催飯！跑腿哥怒嗆外送「每次都我被罵」　網尷尬：難怪被釘

鄭爽買上海6.7億豪宅「190坪自己裝修」　高空驚人美景曝光！

搶救洋蔥！全聯推1百公克2.5元免囤貨　家樂福1公斤49元買1送1

顧住院阿嬤兩天！孫女「返家洗澡」半小時趕回　被羞辱罵：破X掰

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

大陸熱門新聞

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

64歲男董座「電梯肉搏」女總經理！

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

一年只啪5次！人妻怨快槍尪「縮頭烏龜」

喝湯「整隻死老鼠」炸出！她吃一半了：以為魷魚

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

火腿腸吃出老鼠腿！他索賠215萬　網：太假了

不戴口罩硬闖關！大爺身份被踢爆

拼多多23歲工程師家中跳樓亡　

熬夜玩遊戲　女大生卵巢早衰

環時社評：蓬佩奧如突訪台　解放軍戰機飛臨台灣上空

拒加班被開除　主管人資錄音曝光

馬斯克讚中國更關心人民！

5歲女童顱腦損傷、失禁慘死！父母聯手凌虐半年

更多熱門

相關新聞

解除台美交流限制＝建交？

解除台美交流限制＝建交？

美國時間1/9晚間，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）發表了聲明，宣布解除過往國務院內對台灣交往限制的所有「內規」（internal guidelines）。過去國務院對行政單位所頒發的台灣「接觸準則」（contact guidelines）也全部作廢。​

台美交往限制取消　拜登難回頭

台美交往限制取消　拜登難回頭

美大使訪台　別讓習大不開心！

美大使訪台　別讓習大不開心！

交往限制取消　美台關係新局打基礎

交往限制取消　美台關係新局打基礎

江啟臣：蓬佩奧對美中台投了一記變化球

江啟臣：蓬佩奧對美中台投了一記變化球

關鍵字：

國台辦朱鳳蓮蓬佩奧特派現場

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面