美取消對台交往限制　國台辦：違反一中原則，非法無效

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於川普政府卸任前宣布，取消美台官方接觸限制。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日表示，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，是美國政府做出的承諾，「任何違反這一承諾的做法，都嚴重違背國際關係基本準則，非法無效。」

朱鳳蓮強調，我們多次重申堅決反對美台雙方進行官方往來，一個中國原則是中美建交的政治基礎和根本前提，「民進黨當局給外部勢力當棋子、倚美謀獨，只會給島內民眾帶來嚴重災難，我們將採取堅決有力措施反制任何台美勾連行徑。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，蓬佩奧於美東時間9日發出聲明指出，美國國務院過去數十年針對外交官、機構職員與其他官員們，發展了一套與台灣交流時繁雜的內部限制，如今政策已經有所改變，「美國政府為了安撫北京的共產黨政權，單方面採取這些限制」，「今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」

不過，即將上任的拜登（Joe Biden）政府卻不願就此聲明背書，拜登團隊強調，拜登在競選時清楚表明，會落實在擔任聯邦參議員時投票通過的《台灣關係法》並落實美國對一個中國政策的承諾，「拜登就任後，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民願望與最大利益。」