正妹消防員跪坐舉牌「求找乾爹」　另類宣傳被罵翻！急刪文澄清

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局第四大隊臉書粉絲專頁，為宣傳熱水器正確使用方式，模仿日前正妹在西門町舉牌找「乾爹」，依樣畫葫蘆找女消防員扮演正妹，製造另類宣傳，卻引來網友正反兩極看法，有網友認為很有創意，卻也有人認為太物化女性、公務單位不適合這樣宣傳，四大隊表示確實有不妥，將檢討改進。

日前有正妹舉牌在西門町徵男友以及尋找乾爹，新北市消防局第四大隊為了宣傳熱水器正確使用方式，防止室內一氧化碳中毒，竟依樣畫葫蘆，找來一名女消防員跪坐，前面放著紙看板，寫著「求找乾爹」。

▲新北消防局找女消防員模仿西門町正妹找乾爹，藉此做宣傳，卻引發網友兩極評價 。（圖／記者陳以昇翻攝）

紙板內容是「不用有錢，幫我開窗就好，我家熱水器不通風＋沒強制排氣」，底下還留下消防局官方Line ID，備註「希望你是我生命的救星」，並將照片放在消防局第四大隊粉絲專頁，企圖要用另類宣傳達到教導民眾的目的。

但這樣的創意文宣造成網友兩極看法，有人認為搭上時事相當有創意，但仍有網友不領情，覺得簡直物化女性，並指出公部門這樣做反而造成反效果，實在不妥。

對此新北市消防局第四大隊表示，當初構思實在是想要宣傳熱水器使用潛在問題，必須設置在通方良好地方，並加裝強制排氣，才不至於一氧化碳中毒，但也虛心接受民眾指正，確實有不妥之處，目前已經刪除貼文，並再檢討避免造成宣傳反效果。

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