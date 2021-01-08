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快訊／中山分局貪污3警聲押　月收酒店6萬「三節再送3萬加菜金」

▲▼ 中山分局貪污收賄包庇酒店案第6波搜索約談，前中山一派出所19勤區管區吳翊銘 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前中山分局中山一派出所管區吳翊銘等3警涉嫌收賄包庇酒店業者遭聲押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦台北市警中山分局集體貪污案，又查出3名曾任中山一派出所員警涂維廉、吳翊銘、陳彥安，涉嫌長期收受酒店業者賄賂，包庇媒介色情、逃避消防安檢，檢察官7日發動全案第6波搜索約談後，8日凌晨將3警依涉嫌貪污收賄罪嫌，向法院聲請羈押禁見，另外按月行賄警察6萬元，每逢三節還加碼3萬加菜金的業者邱信瑋也遭聲押禁見。

▲▼ 中山分局貪污收賄包庇酒店案第6波搜索約談，前中山一派出所9勤區管區涂維廉。（圖／記者劉昌松攝）

▲前中山一派出所9勤區管區涂維廉。（圖／記者劉昌松攝）

檢調從2018年起，偵辦中山分局警官、警員涉及與「立邦」、「夜王」2家酒店業者勾結弊端，已陸續起訴10多名官警，正在法院審理中，日前又接獲線報，同樣在中山分局中山一派出所轄內的另家「嘉麗寶集團」酒店，也涉及長期行回管區員警，半年來已有警員李功華、陳俊安，和酒店負責人曾小琪姊妹等7人遭收押。

▲▼ 中山分局貪污收賄包庇酒店案第6波搜索約談，前中山一派出所19勤區管區陳彥安 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前中山一派出所19勤區管區陳彥安 。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官林錦鴻8日再次指揮調查局北機站，發動第6波搜索，約談名單包括2014年3月到2018年5月間，曾任中山一派出所第9勤區的管區涂維廉、曾任第19勤區的管區吳翊銘和陳彥安，以及涉嫌行賄的酒店店長邱信瑋、少爺朱永智、泊車小弟張矩豪共6人，經移送北檢複訊後，9日凌晨將3警與店長聲押禁見，張矩豪20萬元交保候傳。

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