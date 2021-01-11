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川粉攻陷國會大廈…百年地道設施曝光　甚至蓋了自己的地鐵系統

▲▼川粉國會大廈前示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普支持者包圍國會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國國會6日發生空前暴動事件，國會議員與副總統潘斯（Mike Pence）在第一時間透過地下通道轉移至安全地點，也讓華府的地道系統隨之曝光。事實上，華府的地道系統始建於1800年，除了維安需求外，也用來連接國會周邊的多處政府大樓，內部甚至有自己的地鐵系統。

根據軍事網站The War Zone報導，華府國會山莊（Capitol Hill）至少建有19條地下隧道，人車均能通行，歷史上第一條隧道就建在國會正下方，於1800年完工，卻在1812年毀於美英戰爭。

戰後國會建築進行大規模重建，重建後的首條地道建於美國南北戰爭時期，並在1898年與當時新建的國會圖書館大樓連結起來，原本內部還設有一套使用電力來輸送書本的系統，但該系統目前已經不再使用。

供人們通行的首條地道則是串連起國會大廈與周邊的坎農眾議院辦公大樓及北側的羅素參議院辦公大樓，其中坎農大樓於1908年啟用，羅素大樓則於次年完工，且從興建之初就已經設計有地鐵系統。

隨著國會山莊設施的擴建，地下隧道數量也逐漸增加，如今連接國會大廈與坎農大樓之間的通道已經更接近一座地下城鎮，內部甚至有自己的鞋店、郵局和自助餐廳。

另外，國會地鐵系統也獲得升級，並從1960年代開始增加線路，用來聯絡國會附近的各個政府辦公大樓，其中包括雷伯恩議院辦公大樓，該設施內包括一處供國會議員使用的健身房，以及國會警察靶場。

除了方便國會人員穿梭各個政府大樓外，隧道也被用來當作緊急避難設施，連接國會大下雨羅素大樓之間的隧道甚至建有防輻射掩體。

6日當天發生示威民眾闖入國會大廈事件時，當時正在國會內的副總統潘斯和部分議員就是透過這些隧道撤離國會，但當局並未公布詳細的撤離路線。

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