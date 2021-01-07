川粉攻入國會　央視：美式民主已演砸「還有臉吹噓騙人把戲？」

▲川普支持者攻入國會大廈。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

川普支持者6日闖入美國國會，與維安人員發生衝突。大陸官媒《央視》7日發表評論，指「美式民主」已經演砸，一直標榜民主、人權的美國成為了暴亂、衝突、禁足的國度，「美國政客還有何顏面吹噓他們那套騙人的把戲！」

評論提到，川普不甘接受選舉失敗現實，妄圖作出「最後一搏」，先是被曝出「電話門」事件，悍然施壓地方官員「找選票」，隨後在白宮前向示威群眾發表講話，聲稱將「絕對不會承認敗選」，煽動「我們將阻止竊取選舉」，暗示副總統彭斯「做正確的事」，以一系列堪稱野蠻的動作為選舉亂局推波助瀾。

評論指出，這場由選舉導致的暴亂、由暴亂引發的悲劇，讓全世界瞠目結舌，一向標榜民主、人權的美國成了暴亂、衝突、禁足的國度，「這不僅是社會分化的民主鬧劇，也折射了美國民粹的製度化傾向和極端的種族以及階層對立。」

評論認為，回顧這次美國總統選舉的一個個魔幻時刻，今日華盛頓的這一幕不足為奇，川普在失利後為了完成選舉上的「逆轉」，從濫權威脅選務人員到濫訴選舉舞弊，再到不惜通過煽動群眾、達成暴力，已經到了為了追逐權力不擇手段的地步，將所謂的美式民主的遮羞布撕了個乾乾淨淨。

評論提到，鬧劇還不止如此，就在此次最後確認選舉結果之前，11名共和黨參議員表示將在聯席會議上正式反對選舉結果，「所謂兩黨制衡的製度設計儼然成為了彼此攻訐、互相拆台的黨爭工具。」

評論強調，選舉亂象遠未謝幕，相反，暴民打砸國會山已經表明，這齣美國政治大戲的高潮才剛剛開始，這個自詡為「民主燈塔」的國家在憲法危機和對民主制度日益加劇的不信任中舉步維艱，美式民主正在全世界面前丟醜、破產，「美國政客還有何顏面吹噓他們那套騙人的把戲！」

▼美國國民兵進駐華府。（圖／路透）

