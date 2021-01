▲美國民主黨眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)

文/中央社

美國新一屆國會的議員今天宣誓就任後,民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西獲得216票支持,勝過共和黨眾議員麥卡錫的209票,裴洛西以極小差距續任議長。

民主黨在去年11月美國大選丟失眾院11席,新一屆國會剩下222席眾議員,共和黨則增加到211席。

但因為部分民主黨議員跑票,裴洛西(Nancy Pelosi)今天獲得216票支持,險勝共和黨對手麥卡錫(Kevin McCarthy)的209票。

現年80歲的裴洛西再度獲得眾議員支持後,這是她第4度出任眾議院議長。

I am honored to be nominated by my colleagues to serve as the Speaker of the House for the #117thCongress. https://t.co/5YPoAmeOyl