月津港燈節徵件區全新企畫　8艘水上船屋吸睛

圖、文／臺南市政府文化局提供

臺南市政府文化局辦理「2021月津港燈節」將於2月6日（六）至3月1日（一）於鹽水月津港周邊登場，迎接月津港燈節連續辦理的第十年，市府文化局積極展開籌備工作，近日就有鹽水居民發現在月津港公18-2水秀橋附近水域，多了幾艘水上船屋，覺得好奇。文化局表示，往年月津港公18-2水域為徵件燈區，開放全國大專校院設計系所投件創作，本次活動特別規劃新設8艘水上船屋，不僅呼應鹽水過去舟楫往來的歷史記憶，也創造水上獨特展區，呈現有別以往的視覺體驗。

文化局自2016年起辦理「月津港燈節公18-2燈區作品公開徵選計畫」，成為國內各大專校院設計藝術相關系所學子創新實驗、百花爭妍之交流舞台。有鑑於藝術型態表現日趨多元，今年突破以往，首次以鹽水月津港歷史脈絡規劃徵件主題「船說」，並首度放寬至35歲以下新一代創作團隊參與投件，徵件展區也分為兩部分，「信義路橋－拱橋」水域以水上作品為主；「拱橋－水秀橋」則統一規劃為水上船屋，吸引擅於表現平面、影像或其他多媒體藝術等新秀也能參與，讓徵件展區除立體造型作品外，呈現更多元創新的藝術風貌。

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文化局表示，今年徵件計畫共計收64件，為歷年之最，並特別由國內頂尖策展人、藝術家組成評審團，最終選出14件水上區域作品、4件船屋提案，並邀請4組不同藝術類型或表演參與船屋展演，徵件區共有22件作品。其中今年入選之14件水域作品，藝術性與創新性都比往年更多元精采；而船屋作品除了平面繪畫，也涵蓋立體裝置、影像、聲音裝置、表演藝術等，將有別以往觀展體驗，目前8艘白色水上船屋已經完成安裝，排排靠在堤岸邊，自成一片怡然自得之風景，各藝術團隊預計1月中即開始進場布置，相當令人期待。

2021年為月津港燈節的第十年，也是縣市合併後的第十年，十年累積讓月津港燈節從地方性的燈節躍身為國際性的城市品牌。2021月津港燈節以「魔幻拾光」為策展主題，總共有藝術燈區、徵件燈區、巷弄燈區、車站秘境燈區等四大展區；超過50件藝術作品，展區規模更創新、範圍更擴大，精彩可期。