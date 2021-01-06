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鹽水自造　漫月美行動帶動地方共創藝術風潮　

漫月美行動－月之美術館2020年度特展（圖／臺南市政府文化局提供）

圖、文／臺南市政府文化局提供

有別於一般藝術節慶邀請知名藝術家直接製作展品，臺南市政府文化局今年在鹽水辦理「漫月美行動－月之美術館2020年度特展」，在巷弄內的許多作品是由地方居民、師生共同打造，不僅成為在地討論的話題，也帶起一波「鹽水自造」的風潮。

漫月美行動－月之美術館2020年度特展（圖／臺南市政府文化局提供）

文化局表示，今年「漫月美行動」由鹽水在地藝術團隊禹禹藝術工作室執行，以居民共創工作坊、材料共創營隊、校園推廣等，執行近40場次藝術行動，超過100位共同參與者，產出許多精彩作品：布置在連成巷的《築光 竹光》以連成巷曾是熱鬧商郊運行的街巷為概念出發，藉由竹子媒材，帶領民眾一同參與製作200多支竹燈，佈滿整條街巷，一同築起連成巷的光，重現昔日熱鬧的景象；王爺廟巷內的百年月港王爺廟，除了主神池府千歲外，二樓也供奉了保佑小孩平安長大的齊天大聖，藝術團隊擷取齊天大聖的特色，邀請歡雅國小及居民，以西遊記裡的孫悟空七十二變發想，除帶領民眾共同創造外，也與歡雅國小合作相關課程，激發小朋友的想像力，總共繪製72個投影燈和燈箱，營造整條巷道的《齊天大聖》，每個造型討喜充滿童趣，相當吸睛。而連接親水公園與街區的小巷弄魚鱗巷，相傳從前漁民上岸後，習慣將手上的鱗片抹在經過的小巷牆壁兩旁因而得名，作品搭配去年燈節徵件典藏作品《風華魚韻》，藉由工作坊以魚與魚鱗的意象，帶領民眾共同製作呈顯地方故事，絢麗的色彩也成為民眾探尋拍照打卡熱點。

漫月美行動－月之美術館2020年度特展（圖／臺南市政府文化局提供）

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文化局指出，市府於2019年起啟動「月之美術館計畫」，推動月津港燈節轉型，期望打造鹽水小鎮成為無牆美術館，除了舉辦常態性藝文展演外，與在地民眾的協力創作也是一大特色。今年舉辦多元形式的藝文工作坊更培養了許多對於文化藝術有極高興趣的在地民眾，從典藏作品的移展、養護，到新設作品的製作，居民都積極參與其中，成為漫月美行動最堅定的行動執行者。值得一提的是，近年鹽水逐漸形成與藝術文化跨界結合的風潮，例如鹽水商圈與藝術家林建志共同開發的蜂炮鴿系列吉祥物、武廟邀請彩繪藝師繪製特殊的關公雙面畫，月津國小與彩繪家合作美化校園牆面，甚至是燈節期間地方自主發起的潮T開發、以及近年造型更加百變的炮城製作，在在顯示鹽水小鎮逐漸成形的「自造」風潮。

「漫月美行動－月之美術館2020年度特展」展期從即日起持續到2021年3月1日止，更多精彩作品，請上月之美術館fb粉絲專頁（https://www.facebook.com/YueJinArtMuseum/）或網站查詢（https://yuejinartmuseum.tainan.gov.tw/）。

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