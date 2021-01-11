北市動保處驚爆「霸凌精障女員工」⋯處長喊冤：依相關規定懲處

▲台北市動保處長宋念潔（右）。（圖／翻攝自台北市產業局臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

外傳台北市動保處長宋念潔霸凌法辦精障員工，台北市動保處11日澄清，報導內容與事實不符，該精障員工已從會計室調到收發室，然而仍無法勝任收發工作，且還未依規定完成請假程序，擅自離開辦公場所等情形，因此才依照相關規定懲處。

針對宋念潔被爆霸凌法辦精障員工，北市動保處11日表示，與事實不符合，動保處均依規定考核同仁工作表現，絕無霸凌同仁情形。該報導指控宋念潔霸凌的下屬，是公務人員特種考試身心障礙人員考試五等考試一般行政類科考試錄取人員，2019年7月於動保處工作，並在同年7月至11日分配在會計室。

動保處表示，該同仁多次表達，因跟主管溝通困難、無法勝任會計室交辦事項，因此陳請宋念潔要求更換單位，最終於2020年2月改至秘書室擔任收發工作，期間動保處指派至少7名同仁進行工作指導，24次輔導作為，且上至處長、下至相關單位主管也對該同仁進行至少8次面談輔導。

北市動保處表示，然而該同仁仍無法勝任收發工作，甚至有毀損、棄置、遺失公文情形，並且未依規定完成請假程序，就擅自離開辦公場所等情形，因此被依相關規定予以懲處，並於懲處時均請當事人到場說明原因及陳述意見。不過目前該同仁依《公務人員保障法》已向相關單位提起復審。

另外關於該媒體報導稱，還有一名全國首創「寵物保險」的獸醫也被宋念潔霸凌，由於前年被宋念潔指控圖利民間愛貓協會，但政風室、考績委員會查無不法，宋念潔仍堅持要送廉政署、台北地檢署做調查。動保處表示，此案是移由政風單位處理，內容稱宋念潔堅持移送廉政署、台北地檢署調查，此事與事實不符。

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