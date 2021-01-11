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增強戰力、留住人才　蔡其昌贈興大附農棒球隊市價20萬球鞋

▲▼蔡其昌捐贈興大附農棒球隊20萬元球鞋，希望留住人才，發揮戰力。（圖／蔡其昌服務處提供）

▲蔡其昌捐贈興大附農棒球隊20萬元球鞋，希望留住人才，發揮戰力。（圖／蔡其昌服務處提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

興大附農棒球隊靠著團隊作戰，在2020年黑豹旗高中棒球聯賽4強賽中，差點擊敗超級勁旅新北市穀保家商，雖然戰蹟卓著，但受限經費經常發生球員被挖角的遺憾，立法院副院長、中華職棒聯盟會長蔡其昌為了力挺在地球隊，11日和企業捐贈逾20萬元的棒球釘鞋，希望能留住人才拿到好成績，這也是蔡和企業二度贈鞋給校方。

▲▼蔡其昌捐贈興大附農棒球隊20萬元球鞋，希望留住人才，發揮戰力。（圖／蔡其昌服務處提供）

蔡其昌出席贈鞋儀式時表示，以前是以中興大學校友總會長的身分贈鞋，如今又多了一個中華職棒聯盟會長的身分，期盼未來有機會在職棒選秀會上，看到興大附農的選手展露頭角。

蔡強調，雖然台中很多的優秀球員被挖角，但興大附農靠著團隊作戰精神拿下好成績，也是非常值得肯定的事，日後他會與政府、企業持續促成各縣市城市隊與職棒第六隊的成立，希望能照顧到更多的球員，畢竟棒球是國球不能只是一句口號，相信未來台灣的各級棒球會越來越健全。

贊助球鞋的企業董事長陳立宗表示，美國職棒大聯盟（MLB）賽場上有超過30%的球員穿的是他公司製作的品牌球鞋，因此更希望他的鞋子可以穿在台灣的球員腳上，非常開心看到興大附農的優異表現，希望大家再接再厲，持續拿到好成績。

興大附農校長蔡孟峰表示，學校因為沒有經費的誘因，較難成為頂尖球員的選擇，學校得經常到處拜託，才能留住球員，因此，他特別感謝蔡其昌副院長與陳立宗董事長兩人長期對興大附農的支持，讓學校在經費較不足的情況下，球員們也能補充新的球具與配備，相信球員們會更努力，不負大家的支持。

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