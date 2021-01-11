寒流洗澡要人命！她已經「4天沒脫過衣」　內行曝1招解：很享受

▲有些人天氣一冷就不洗澡。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

寒流又報到！北部、東北部越晚越冷，其他地區入夜後也會感受到強烈寒意。一名女網友發文表示，這種天氣要洗澡真的很痛苦，上波寒流報到後，她連上廁所也覺得「屁股都快結冰」，遑論脫衣洗澡，「你們幾天沒洗澡了？」貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「我每天都洗欸」、「4天沒洗澡」。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，今年冬天特別冷，寒流一波接著一波來，「這種天氣洗澡真的很痛苦啊！」自從上波寒流報到後，她連上廁所時，都覺得屁股好像快要結冰了，怎料氣象報導竟說下週又有另一波寒流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，連上廁所都冷到不行了，何況是洗澡，「這種天氣洗澡會死掉啊」，如果天氣再不回暖，她真的不知道自己何時才能洗澡，「你們幾天沒洗澡了？」

▲有網友透露，只要開暖風機、全室暖氣，就可以洗澡不怕冷。（示意圖／取自Pexels）

貼文一出，多數網友都還是每天洗澡，「照舊每天洗，只是會開四倍速」、「每天洗，不洗會覺得更難過」、「我覺得洗澡完反而比較不會冷」、「每天洗啊！挑下午洗」、「浴室暖風機開下去，洗澡是一種享受」、「全室暖氣可以解決這個困擾，室內恆溫30度讓你一直洗澡」、「每天都洗澡、洗頭，洗完身體很溫暖啊」、「每天都會洗澡啊！浴室內開暖氣，慢慢洗」。

不過，也有人表示，「洗澡一定每天洗，洗頭可以一個禮拜再洗」、「我因為住山上真的冷！但我只能接受1天不洗澡」、「頭可以撐」、「4天沒洗澡」、「要不是因為工作地方有異味，我可以3到5天不洗真的沒關係」、「隔天不上班就不洗」、「沒出門就2天囉」。