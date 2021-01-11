越晚越冷！寒流部隊趕路中下午殺到　凍到6°C↓「極冷地圖」曝

▲受到寒流南下影響，各地氣溫再度下降，北台灣越晚越冷，清晨上午仍有12、13度，傍晚過後就會降到9、10度左右。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新一波寒流部隊下午殺到！受到寒流南下影響，各地氣溫再度下降，北台灣越晚越冷，清晨上午仍有12、13度，傍晚過後就會降到9、10度左右。氣象局也持續發布全台19縣市低溫特報，其中，9縣市亮低溫橙燈，局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

寒流逐漸南下，各地氣溫將持續下降，氣象局表示，今日至明日局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，明日至13日清晨寒流影響，各地天氣將非常寒冷。

▲新一波寒流南下，氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

今（11日）下午至明（12日）上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲隨著寒流持續南下，晚上之後中南部及花東也將陸續感受到寒意，局部地區也有機會出現10度以下低溫。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，北台灣今天越晚越冷，清晨上午仍有12、13度，傍晚過後就會降到9、10度左右；中部白天氣溫雖然會上升，不過幅度不多，高溫只有15、16度左右，其他地方則可以來到17至20度。

▲一周溫度預測趨勢圖。（圖／中央氣象局）

隨著寒流持續南下，晚上之後中南部及花東也將陸續感受到寒意，局部地區也有機會出現10度以下低溫；除降溫外水氣也明顯增多，北部及東北部雨區範圍廣，屬於容易下雨的天氣，中部、花東地區及南部山區也有局部降雨。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來