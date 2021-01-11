主管在催飯！跑腿哥怒嗆外送「每次都我被罵」　網尷尬：難怪被釘

▲太晚訂餐主管在催，跑腿哥壓力山大。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

幫同事訂午餐結果沒算好時間，導致吃飯時間到了餐點還沒送來，該怪自己還是外送員？一名女外送員表示，她剛入行10幾天，第一次遇到奧客，由於一次接2張單會出現「疊單」狀況，這是外送常有的情形，系統會自動判定哪張單要先送，怎料其中一位客人得知後就爆氣，還怪說「每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」

這名外送員在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」表示，這張訂單是超過11點才收到，「公司疊兩單，第一順位不是你我也沒辦法」，他取餐後只好先去送另外一張單，結果對方從定位得知外送員沒有先送他的單，就私訊問「你就不能先送我這邊嗎？明明比較順」，眼看著用餐時間已經快到，外送員還先跑去送其他單，實在心急如焚。

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▲訂單晚到被主管罵，怪外送員。（圖／翻攝自爆料公社）



這位客人面對同事和主管的壓力，似乎是被逼急了，態度越來越不耐煩，還嗆「你是有什麼毛病」、「主管都在催飯了，每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」

外送員事後怒公開對話紀錄，也澄清自己並沒有遲到，訂單順序是由系統自動安排，她是按照指示來送單，「另外你的餐點我到餐廳的時候也還沒做好，我在那邊也等了快10分鐘」，最後建議這位客人，「下次你要不要11點就點餐？這樣你就不會被罵了。」

網友紛紛笑回，「是我會更故意，反正你被罵又不是我」、「還好我不是那種公司規定用餐時間的族群，我發現只要避開尖峰時間，比較容易準時拿到餐點」、「結果提早訂了、沒卡單太早送到，又被罵」、「怕被主管罵，要嘛早點訂，要嘛自己出門去買，把被罵的決定因子放在一個自己不能控制的陌生人身上，也難怪會被罵。」