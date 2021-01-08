　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

便當店「怕冷拒外送」！　原因曝光萬人全力挺：用新台幣懲罰一下

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO因為怕外送的小姐太冷而拒絕客人訂單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣各地受到寒流影響，氣溫驟降超級冷！一名便當店老闆娘稍早接到客人要訂外送的電話，但是因為她怕小姐騎車會太冷，所以便拒絕對方，怎料這席話卻遭回嗆，莫名被列為黑名單。貼文曝光後，萬人立刻按讚力挺，還有人留言大讚，「這老闆怎麼這樣，趕快用新台幣讓他紅」、「會照顧員工的老闆就是好老闆」。

這名便當店老闆娘在「爆廢公社二館」上發文表示，她稍早在店內忙著備餐時，忽然接到一通訂外送的電話；由於最近天氣超冷，因此她便婉拒對方「不好意思，今天太冷，我怕小姐外送會太冷，今天不外送了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲萬人按讚力挺。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

然而，訂餐的顧客卻不接受這種說法，直呼「那以後都不要訂！」老闆娘聽聞後超無奈，只回說「喔好，謝謝喔！」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「貼心的老闆」、「你自己怕冷不出門卻要人家冷死外送？這老闆真棒，給一個讚」、「都別訂呀！又不缺這種客人講什麼氣話」、「這便當店很可以！請問哪裡可以買」、「真棒的老闆，會替員工著想，這家店要多多支持」、「該用新台幣教訓老闆一下」、「這種店我還不吃爆」、「這麼善待員工的好老闆，應該要用新台幣好好懲罰一下啊」、「如果我是員工，我聽了會覺得很暖心，更會好好認真工作」。

老闆娘事後也在留言處表示，她平時就很愛跟客人鬥嘴，「不該講的也會忍不住嘴砲，沒惡意嘿！」

ET快訊
快訊／曾子益甜娶5年女友！「為愛飛香港」隔離出關
寒流才剛開始！氣象局示警「還要凍5天」　下周最冷時間曝
台灣堅達對決德國戰神！600萬賓士G CAR遭撞翻　維修費驚
快訊／陽明山全面堵車！客運擦撞廂型車　上下山「凍住了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台商嫌檢疫所像監獄　指揮中心曝「最大優點」：不像五星飯店但安全

墓仔埔有雪景！基隆櫻花陵園下冰霰　遊客驚喜「不用去高山了」

教長輩繪畫、製作色彩唱盤　台科大學生用藝術陪伴年長者

牛奶盒現「神秘數字」！他求解釣出內行解答...網直呼：長知識

集中檢疫所今晚8點開放訂房！「5大Q＆A」一次看懂

降雪結冰！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起預警封閉

違建幼兒園5倍超收　6年300萬罰不怕…竹縣府震怒勒令停辦

追雪注意！道路管制一覽　中橫公路、合歡山「17時起封閉」

白臉紅衣女孩驚現彰化！打卡熱點「嚇死人」　她喊：看到會閃尿

桃園拉拉山巨木群積雪厚達20公分　山區撒滿糖霜一片銀白世界

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

怪怪的！回家「沒有狗熱情迎接」當機10秒黑影衝出：床太溫暖啦

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

台商嫌檢疫所像監獄　指揮中心曝「最大優點」：不像五星飯店但安全

墓仔埔有雪景！基隆櫻花陵園下冰霰　遊客驚喜「不用去高山了」

教長輩繪畫、製作色彩唱盤　台科大學生用藝術陪伴年長者

牛奶盒現「神秘數字」！他求解釣出內行解答...網直呼：長知識

集中檢疫所今晚8點開放訂房！「5大Q＆A」一次看懂

降雪結冰！台8線大禹嶺與台14甲合歡山路段　17時起預警封閉

違建幼兒園5倍超收　6年300萬罰不怕…竹縣府震怒勒令停辦

追雪注意！道路管制一覽　中橫公路、合歡山「17時起封閉」

白臉紅衣女孩驚現彰化！打卡熱點「嚇死人」　她喊：看到會閃尿

桃園拉拉山巨木群積雪厚達20公分　山區撒滿糖霜一片銀白世界

兒子一舉動曾國城氣炸　嘆喊「這孩子太聰明！」

川普趕卸任前急派「美駐UN大使」訪台！前AIT處長直言：時機很糟

高中木聯／陳政貴先發7局1安打　普門完封東體

完銷≠賣完了！建商背後「5大暗黑話術」聽懂沒　專家：當心變冤大頭

5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」　竟是黑心「嬰兒霜」惹禍

黃荷娜老公「揭她吸毒」中途詭異自殺　3P友人也遭殃⋯入院搶救中

被調侃太帥「掰彎女生」！　張鈞甯突脫口：沒事，我很快就結婚了

唐西奇疑跟腱不適仍轟38+13+9　金童OT發威：要在關鍵時刻當領袖

枋寮警分局轄「十大易肇事路口出爐」　警籲民眾小心駕駛保平安

5寶爸遇佛心房東「月租砍半」　行善團下通牒「再不工作就不幫」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

勇者騎單車上山賞雪超狂！

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪

富王6粉專引戰　小老闆遭起底曝心聲

全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分

彩色口罩爆藏毒致癌　專家：僅3色安全　

寒流撲台4階段！連2天極凍6°C

快訊／合歡山降2021初雪　武陵亭、遊客中心覆白雪

快訊／下雪了！太平山「2021初雪飄落」染上糖霜美炸

更多熱門

相關新聞

寒流才剛開始！氣象局：再凍5天

寒流才剛開始！氣象局：再凍5天

受到寒流南下影響，今日全台寒冷，低溫下探6到8度，中央氣象局表示，最寒冷的時間還沒有結束，預計到明日清晨都仍有持續性低溫，到下周日才會小幅回溫。但周一開始又有強烈大陸冷氣團或寒流影響，周二清晨將是下一波冷空氣最冷的時間，中部以北低溫約9度，沿海空曠地區約7度。

思源啞口積雪5cm　現場停破百輛車

思源啞口積雪5cm　現場停破百輛車

中橫公路、合歡山　17時起封閉

中橫公路、合歡山　17時起封閉

富王鴨肉6粉專遭爆有假　律師：妨害信用刑責2年

富王鴨肉6粉專遭爆有假　律師：妨害信用刑責2年

我家地磚會不會「膨拱」？　專家洩1個move就知道

我家地磚會不會「膨拱」？　專家洩1個move就知道

關鍵字：

寒流新台幣便當店外送老闆娘爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

施柏宇突發全黑文「再見了，別再流淚」

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面