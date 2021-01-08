便當店「怕冷拒外送」！　原因曝光萬人全力挺：用新台幣懲罰一下

▲原PO因為怕外送的小姐太冷而拒絕客人訂單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣各地受到寒流影響，氣溫驟降超級冷！一名便當店老闆娘稍早接到客人要訂外送的電話，但是因為她怕小姐騎車會太冷，所以便拒絕對方，怎料這席話卻遭回嗆，莫名被列為黑名單。貼文曝光後，萬人立刻按讚力挺，還有人留言大讚，「這老闆怎麼這樣，趕快用新台幣讓他紅」、「會照顧員工的老闆就是好老闆」。

這名便當店老闆娘在「爆廢公社二館」上發文表示，她稍早在店內忙著備餐時，忽然接到一通訂外送的電話；由於最近天氣超冷，因此她便婉拒對方「不好意思，今天太冷，我怕小姐外送會太冷，今天不外送了！」

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▲萬人按讚力挺。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

然而，訂餐的顧客卻不接受這種說法，直呼「那以後都不要訂！」老闆娘聽聞後超無奈，只回說「喔好，謝謝喔！」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「貼心的老闆」、「你自己怕冷不出門卻要人家冷死外送？這老闆真棒，給一個讚」、「都別訂呀！又不缺這種客人講什麼氣話」、「這便當店很可以！請問哪裡可以買」、「真棒的老闆，會替員工著想，這家店要多多支持」、「該用新台幣教訓老闆一下」、「這種店我還不吃爆」、「這麼善待員工的好老闆，應該要用新台幣好好懲罰一下啊」、「如果我是員工，我聽了會覺得很暖心，更會好好認真工作」。

老闆娘事後也在留言處表示，她平時就很愛跟客人鬥嘴，「不該講的也會忍不住嘴砲，沒惡意嘿！」