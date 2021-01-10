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取餐遭嗆「你閉嘴」！外送員氣炸上網討拍…影片曝光反被罵爆

▲▼外送員被嗆「閉嘴」，氣炸發文討拍。（圖／《東森新聞》）

▲外送員被嗆「閉嘴」，氣炸發文討拍。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

台北一名外送員PO網指控，他到百貨公司裡的店家取餐，與店家發生口角，男店員還不斷要求閉嘴、離開，讓他吞不下這口氣。不過，取餐影片曝光後，網友一面倒力挺店家，與先前「毛長齊鴨肉」風波的風向完全不同。

依據影片畫面，當時外送員詢問店員「所以怎麼樣」，他站在外面等，餐點依然沒有送來，店員則回應，餐點根本還沒做好，也沒有按下準備完成，為何要一直催餐。

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此外，外送員還不斷逼問，為何要把他趕走，還不斷吼著「閉嘴」。店員則說，外送員原先站的地方是櫃台，外人禁止進入，因此才會把人請走。

外送員指控，店員情緒失控，不斷吼著「不要進來」、「閉嘴」等話，兩人才會發生糾紛，他對店員不理性的態度十分不滿。

▼外送員被嗆「閉嘴」，氣炸發文討拍，沒想到網路風向一面倒。（圖／《東森新聞》）

▲▼外送員被嗆「閉嘴」，氣炸發文討拍。（圖／《東森新聞》）

對此，業者透過臉書發文致歉，造成外送員的不愉快、店員說了情緒化的字眼，是公司方面的失職，希望能向當事人道歉。業者還原當時的狀況，外送員接到訂單以後，過了20分鐘來到店裡，等了10分鐘，詢問餐點進度，雙方進而發生爭執，外送員也離開現場，5分鐘後餐點完成，由另一名外送員配送。

業者指出，餐點製作時間約為30分鐘，這名外送員提前到場，以為餐點已經做好了，但其實廚房還在製作，也還沒按餐點已完成的按鍵。

不過，眾多網友看完吵架的影片，在下面一面倒聲援店家，砲轟外送員，「以後外送員有糾紛，只要上網就可以有人幫忙他了」、「這個外送員的口氣很差，不完全是店員的錯，是想學毛齊哥的外送員嗎」、「聽起來怎麼是外送員比較兇，還有挑釁的感覺。」

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