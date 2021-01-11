民主黨倒數10天急彈劾川普！　紐時曝關鍵原因：阻他2024再參選

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普任期進入倒數，但民主黨認為他煽動支持者闖入國會，引發暴動，因此正想辦法在卸任倒數10天二度發起彈劾。儘管時間相當緊迫，通過的機會不高，但還是有一絲機會，只要兩黨有採取行動的共識，直接進行辯論表決，眾議院順利通過後，再加上參議院有至少17名共和黨員倒戈支持，就能成功彈劾川普。

《紐約時報》指出，民主黨急於在最後一刻還要彈劾川普的原因於，依照憲法規定，如果他被定罪，參議院可以投票「剝奪其擔任和享有合眾國屬下有榮譽、有責任或有薪金的任何職務的資格」，也就是阻止川普在2024年再度參選。

根據《紐約時報》報導，彈劾川普最大的困難在於安排，一般來說，都需耗費數周進行調查、聽證會和公開辯論。不過，若是民主黨與共和黨在本次彈劾上有共識，就能夠直接繞過眾議院司法委員會提出指控，接著在眾院進行辯論，並以簡單多數決贊成提出彈劾指控。

接下來眾院派出彈劾管理者，在擔任陪審團的參議員面前進行辯論，此時總統也能夠出席做出辯護。不過，參議院定罪的門檻相對較高，必須有三分之二的出席參議員同意定罪，也就是說，需要17名共和黨參議員倒戈，才能成功彈劾川普。

若是民主黨可以採取另一種方法，就是在佔多數席次的眾議院先通過彈劾案，等到拜登正式就職後，再讓民主黨重新把持的眾議院審案，就有更高的機會彈劾川普。儘管目前沒有總統卸任後被彈劾的先例，但在1876年格蘭特（Ulysses S. Grant）總統的戰爭部長就曾在卸任後被彈劾。

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