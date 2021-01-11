陳吉仲視察漁寒害災損每公頃補助9千元　嘉縣加碼3千元

▲陳吉仲(圖左)南下針對嘉義漁業寒害災情提出每公頃救助9000元。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

連日低溫影響，嘉義縣布袋鎮、東石鄉、義竹鄉文蛤混養虱目魚（ 工作魚）損失，農委會主委陳吉仲10日由縣長翁章梁及立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅陪同下，前往布袋關心寒害災情。陳吉仲勘災後指示，將公告布袋鎮、東石鄉、義竹鄉文蛤混養虱目魚（ 工作魚）符合天然現金災害救助，每公頃救助9000元，盼減輕漁民損失；此外，因文蛤池工作魚死亡，絲藻清除需改由人工處理，翁章梁也在現場喊出，針對符合救助資格漁民，縣府將加碼補助處理費用每公頃3000元。

▲漁民撈起受災漁獲。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁也在現場提出建議，盼未來針對天然災害補助標準的認定，是否能依照漁業專業知識，以科學及專業方法認定災損，按水深及溫度推算魚池的死亡率，作為全區性的認定，讓漁民能直接補助相關救助，減少後續行政程序。

立委蔡易餘表示，池水較淺的文蛤養殖池，其混養虱目魚，近期寒流的來襲造成虱目魚死亡，我也立即致電給陳吉仲主委，希望受寒害影響的農民爭取寒害救助。他也呼籲漁民，這陣子還有其他冷氣團來襲，除布袋鎮、東石鄉、義竹鄉等鄉鎮的文蛤混養虱目魚池外，其他農林漁畜牧業，也要提早做好防寒措施，以減少災損。

▲嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘陪同農委會主委陳吉仲南下視察嘉義漁業寒害災情。（圖／嘉義縣政府提供）

元旦過後，第二波寒流從7日晚間起持續低溫至10日早晨，截至10日經各公所查報統計，除上一波漁業災情外，再新增局部寒害災情，包括93.64公頃文蛤池混養虱目魚(工作魚)平均受害程度8.43%，損失重量約14204公斤；10公頃吳郭魚平均受害程度5%，損失33,000公斤；14公頃專養虱目魚平均受害程度10%，損失16800公斤。

5公頃虱目魚苗平均受害程度10%，損失1200公斤；0.51公頃龍膽石斑平均受害程度8%，損失612公斤；10公頃午仔魚平均受害程度10%，損失12000公斤；14.17公頃金目鱸平均受害程度5%，損失13,010公斤；0.15公頃紅杉平均受害程度20%，損失600公斤；總計損失金額340萬4489元，考量水產物寒害有延遲性，各公所仍持續查勘中。

另上一波跨年期間寒流，嘉義縣養殖漁業災情主要是141公頃文蛤池混養虱目魚(工作魚)損失16990公斤；另有7公頃專養虱目魚凍傷亡1500公斤、18公頃泰國蝦死亡3270公斤、1公頃混養金鯧(文蛤池工作魚)死亡約120公斤，總計損失金額147萬7710元。

7日這波寒流影響至10日清晨，白天天氣放晴，不過11日又有寒流南下，農委會及縣府仍籲請漁民要持續加強防寒措施，包括在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水水位及利用越冬溝、低溫期間補注地下水，以維持較高且穩定的水溫；池水較淺的文蛤養殖池，其混養虱目魚，必要時應規劃儘早採捕，避免寒害損失；縣府另也協調新塭一帶虱目魚加工廠，啓動預防性收成及受災搶收機制，假期期間不休假隨時待命，減少寒流可能造成漁民的生計損失。

同時，低溫過後，若有發現浮於水面魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損；考量水產物寒害有延遲性，加上明天又有第二波寒流南下，縣府再次籲請漁民如果遇有災害時，應即通報魚塭所在地公所勘查，以利災情統計，同時也要自行拍照佐證。

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