健保、國產豬喊漲　李貴敏：民進黨有恃無恐只因今年沒選舉？

▲國民黨立委李貴敏質疑，執政黨的有恃無恐，正是因為今年沒選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

萊豬進口引發消費者食安疑慮，國產豬肉價格可能隨之上漲，農委會主委陳吉仲日前回應卻稱「消費者負擔得起」，現在波動在合理範圍內。對此，國民黨立委李貴敏痛批，從健保、勞保和國保費率「三保齊漲」到豬肉漲價，執政黨有數不清的藉口，就是覺得民意不會激烈反彈，更直言執政黨能有恃無恐，正是因為「今年沒選舉」。

今年元旦起萊豬開放進口，近日國產豬肉價格隨之上漲，陳吉仲4日回應，依據過去5年市場價格來看，國內毛豬每公斤平均批發價格70幾元的水準，「消費者負擔得起，現在的波動在合理範圍內。」

對此，李貴敏批評，農曆年關將至，家庭主婦莫不叫苦連天，陳吉仲不但不知民間疾苦，卻大方地説「消費者負擔得起」，此外，民進黨政府送給全民的萊豬元年新年禮物，還包括了健保、勞保和國保費率「三保齊漲」，估每個家庭一年支出得多出數千到上萬元，雖然執政黨有數不清的藉口，說穿了，就是覺得民意不會激烈反彈，「消費者負擔得起」。

李貴敏質疑，去年是疫情年，產業受疫情嚴重打擊，一片慘綠，無薪假屢創新高，傳產更面臨疫情寒冬，企業與百姓叫苦連天，人民的困窘，執政者看到了嗎？豬肉是民生消費大宗，民眾怕萊豬也怕漲價，提供優質肉品，維持價格穩定，是政府的責任更是義務，政府做到了嗎？民進黨執政，財政紀律如脫韁野馬，挖了一個又一個錢坑，花的不都是人民的血汗錢嗎？

李貴敏表示，民進黨對於亞洲週刊質疑他們「民選獨裁」體制大為光火，但這段時間以來，黨意蓋過民意，行政權藐視立法權，執政黨無視於民眾心聲是不爭的事實。執政黨立委冷眼旁觀，毫不掩飾地護航各項離譜政策，雙標成了新常態，不就吃定了溫水煮青蛙，「消費者負擔得起」。

李貴敏直言，說穿了，執政黨的有恃無恐，正是因為「今年沒選舉」，只是難道，台灣非要「年年有選舉」，才能換來執政者一絲絲的謙卑嗎？

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