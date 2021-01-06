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陳吉仲稱某些人唱衰台灣養豬產業　怒籲別政治操作影響農產品市場

▲農委會主委陳吉仲品嚐台灣豬餐點。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳吉仲呼籲有心人士不要再用政治操作來影響農產品市場。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

台灣開放萊豬，近來傳出台灣豬價格上漲、下跌等議題，農委會主委陳吉仲今（6日）下午1點半和行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人到朱記餡餅粥店品嚐「台灣豬美食」給大家看，半小時後在臉書發文提到，某些政治人物就一直唱衰台灣養豬產業，不斷鼓吹國內豬價會崩盤，呼籲有心人士不要再用政治操作來影響農產品市場。

陳吉仲說，自從去年8月28日總統蔡英文宣布，將在今年1月1日開放萊克多巴胺安全容許豬肉進口之後，某些政治人物就一直唱衰台灣養豬產業，不斷鼓吹國內豬價會崩盤。農委會在第一時間就不斷強調，只要做好清楚標示，加上有百億養豬產業基金的配套，豬價不但不會大幅下滑，甚至許多原本採用進口冷凍豬肉的業者會改用國產新鮮豬肉。

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▲▼【農產品市場要透過產銷調節，請勿不當操作價格，影響農民及消費者】。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲強調，農產品市場要透過產銷調節，請勿不當操作價格，影響農民及消費者。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲接著說，時至今日，台灣豬肉批發市場價格維持穩定。但部分有心人士卻又在年關將至，豬價正常反映年節前行情而來到每公斤70多元時，趁機操作漲價議題來打擊市場消費信心，不管是何種農產品，市場價格都不該淪為政治操作，否則不是傷害農民，就是傷害消費者。農產品價格應該要按照市場機制，並適時運用產銷調節措施來滿足消費者能以合理價格購買，同時增加農民的收入，這才是正常的情形。

陳吉仲表示，回頭看看過去5年元月毛豬的平均批發價，每公斤都在64.08元到75.96元之間波動，表示在正常的市場機制下，這是一個合理的價格區間，除消費市場能夠接受外，養豬的農民也能確保一定的收入，同時也會適時透過促進內銷、擴大出口、毛豬調配、屠宰冷凍等措施，讓豬價維持在不低於農民生產成本、消費者又能負擔的合理價位。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中品嚐台灣豬餐點。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳吉仲和蘇貞昌、陳時中等人到朱記品嚐台灣豬餐點。（圖／記者林敬旻攝）

陳吉仲更端出幾個數字，根據主計總處統計，2019年台灣每個家庭每個月的日常飲食（含購買食品、非酒精飲料及餐廳消費）平均支出大約是17,377元，其中用在豬肉上的費用是1,823元，若以當年台灣家庭平均每戶3.02人換算，每個人每月花在豬肉上的價格大約是604元，也就是每天大概20元。

他最後強調，以目前在正常市場機制下的合理價格波動，對一般消費者的影響是在可接受範圍，當然社會上還是有少數的弱勢族群，政府各部會都有相關的照顧措施，會讓人人均能享有免於挨餓的權利，所以要嚴正呼籲，請有心人士不要再用政治操作來影響農產品市場。

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