內閣改組傳聞不斷　林為洲點名「他」跟陳吉仲最該下台

▲國民黨團總召林為洲點名蘇貞昌、陳吉中最該被撤換。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

農曆年節將至，蔡政府內閣近日再傳出改組風聲，對此，國民黨團總召林為洲點名，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲在開放萊豬議題時「雙標」最明顯，認為他們都不適任，「如果要換就盡快改組吧！」

林為洲表示，這次萊豬攻防中，「雙標」最明顯的就是蘇貞昌和陳吉仲，他指出，蘇貞昌2012年在臉書發文說，中央如果執意進口含瘦肉精的美豬、牛進口，地方要訂定更嚴格的標準，為台灣食安把關，「他自己講的，現在蘇貞昌卻說地方不該和中央唱反調，不該訂定更嚴格、護食安的標準，怎麼自己兩套說法？」

林為洲接著批評，陳吉仲過去當學者時說，「萊豬萊牛若進口，台灣就完蛋了，拚命也要擋，總統也要下台」，現在當上農委會主委，看到萊豬可以進口了，竟說他心裡充滿感動，實在讓人聽不下去，「如果真的要內閣改組，這是執政黨的事，但我覺得他們兩個都不適任，如果要換就盡快改組吧！」

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